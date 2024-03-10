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Engelli Nurcan'a meddahlı doğum günü sürprizi

Köy köy gezip meddahlığı yaşatan ekipten engelli Nurcan'a unutulmaz doğum günü

KASTAMONU - Kastamonu'da üniversite öğrencisi 6 arkadaşın sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde bir araya gelerek oluşturduğu meddah ekibi, özel bireyler ve ailelerin yüzlerini güldürüyor. 6 arkadaş, Taşköprü ilçesinde yaşayan fiziksel ve zihinsel engelli Nurcan Kaya'yı ziyaret ederek, doğum gününü gösterileri ile şenlendirdi.

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde eğitim görürken Türk Halk Edebiyatı dersinde öğrendiklerinden etkilenen Rugeş Demir, meddahlık yapmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yaptığı perde ve gölge oyunu ile 2017'de yola çıkan Demir, hem Kastamonu'da hem de farklı kentlerde öğrencilerle buluşuyor. Meddahlık kültürünü geniş kitlelere ulaştırmak için müzisyenler Osman Özdamarlar, Eren Kazmacı, Can Kavalcı, Sait Demir ve Nazım Ünveren ile ekip kuran Rugeş Demir, evlerinden çıkamayan özel bireyleri ziyaret ederek gösteri gerçekleştiriyor.

Meddah ekibi, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yaşayan fiziksel ve zihinsel engeli 27 yaşındaki Nurcan Kaya'yı ziyaret ederek gösteri yaptı. Meddah ekibi, Nurcan'ın doğum gününü de kutladı. Renkli anlara sahne olan gösteri sırasında Nurcan ve ailesi büyük mutluluk yaşadı.

"Gösteriden dolayı Nurcan çok mutlu oldu"

Meddah gösterisinden dolayı Nurcan'ın çok mutlu olduğunu söyleyen anne Elveda Kaya, "Çocuğumu mutlu ettiniz, Allah da sizi mutlu etsin. Bugün bizim açımızdan bambaşka bir şey oldu. Huriye Hanım ile sürekli görüşüyorduk. Ben de doğum günü olduğunu söyledim. Onlar da bir sürpriz yapmak istedi. Bu kadar olacağını tahmin etmedik. Biz genelde kendi aramızda yapıyorduk. Bugün Nurcan için bambaşka oldu" dedi.

"Ablamın mutluluğu gözlerinden anlaşılıyor"

Ablasının mutluluğunun gözlerinden anlaşıldığını söyleyen Nurcan'ın kardeşi Ercan Kaya ise, "Ablamın mutluluğu gözlerinden anlaşılıyor. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. 1 haftadır doğum günü heyecanı vardı. Kendi aramızda konuşuyorduk. Arkadaşlar düşünmüşler geldiler. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bugün bizleri mutlu ettiler. Ablamın gülen yüzü hiç solmasın" diye konuştu.

"Engelli bireylerimizin gülüşlerini görünce bizler daha keyifli hale geliyoruz"

Köy köy gezerek çocuklara hikayeler anlattıklarını söyleyen Meddah Rugeş Demir de, "Biz meddah ekibi olarak 6 kişilik bir ekip kurduk. Köy köy gezerek çocuklara, gençlere hikayeler anlatıyoruz. Biz bu şekilde bir sosyal sorumluluk projesi başlattırdık. Bugüne kadar çok yerde gösteriler yaptık fakat sonrasında öğrendik ki bizim gösterilere gelemeyen kardeşlerimiz var. Biz de madem onlar gelemiyor biz onların ayağına gidelim dedik. Onların yanında olmaktan büyük keyif alıyoruz. Biz de çok mutlu olduk. Onların gülüşlerini görünce bizler de daha keyifli hale geliyoruz" şeklinde konuştu.