Eroğlu: 600 Milyon İnsan Beslenme Yetersizliğinden Ölüyor - Son Dakika
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Eroğlu: 600 Milyon İnsan Beslenme Yetersizliğinden Ölüyor

07.06.2025 23:17
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TVHB Başkanı Ali Eroğlu, her yıl 600 milyon insanın beslenme yetersizliğinden hayatını kaybettiğini belirtti.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: "Dünyada her yıl 600 milyona yakın insan beslenme yetersizliğinden dolayı hayatını kaybediyor"

ANKARA - Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Dünyada her yıl 600 milyona yakın insan beslenme yetersizliğinden dolayı hayatını kaybediyor. Gıda güvenliği olmadığı için hayatını kaybediyor. Bunun yüzde 30'u da daha çok 5 yaş ve altındaki çocuklar" dedi.

Ankara'da TVHB Merkez Konseyi Ali Eroğlu tarafından 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği kapsamında basın açıklamasın düzenlendi. TVHB' de yapılan açıklamada konuşan Başkan Eroğlu, veteriner hekimlerin gıda güvenliği konusunda önemli rolü olduğunu vurguladı.

"Bu yılın teması 'Gıda Güvenliği: Bilimin eyleme dönüşmesi'"

Eroğlu, her yıl çeşitli etkinlikler ve açıklamalar yaptıklarını söyleyerek, "Her yıl Gıda Güvenliği Günü bir tema ile kutlanıyor. Bu yılın teması da 'Gıda Güvenliği: Bilimin eyleme dönüşmesi' Gıda Güvenliği için sadece bilimsel gelişmeler ya da araştırmaları değil, onların sonucunun gıda güvenliği hedefini gerçekleştirmek için uygulamalara geçilmesi gerekiyor. Bunun için de tüm paydaşların, yani kamu, üreticiler, tüketiciler, diğer muhataplarıyla birlikte bu temaya uygun eylemlerin, somut sonuçların alınması gerekiyor" diye konuştu.

"Veteriner hekimler gıda güvenliği sürecinde etkili"

Veteriner hekimliğinin gıda güvenliği sürecinde 4 noktada etkili olduklarını anlatan Eroğlu, "Dünya gıda Güvenliği dolayısıyla veteriner hekimlerin tabii ki bir kez daha insan beslenmesinde, sağlıklı ve dengeli beslenmesindeki rolleri de ortaya çıkıyor. Veteriner hekimler gıda güvenliği sürecinde dört noktada etkili oluyorlar. Bunlardan bir tanesi bulunabilirlik, yani sağlıklı gıdaya ulaşabilmek için veteriner hekimlerin görevleri var. İkincisi buna erişim, yani güvenli gıdalara erişim. Üçüncüsü kalite ve kullanım. Dördüncüsü de istikrarlı bir şekilde bunun devam ettirilmesi. İnsan beslenmesinde vitaminler, protein, mineraller önemli yer tutuyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin tanımının içerisinde de zaten bunlar var" ifadelerini kullandı.

"Gizli açlık Dünyada çok yaygın vaziyette"

Eroğlu, düzenli beslenme olmadığı zaman gizli açlığın ortaya çıktığını belirterek, "Yani biz besleniyoruz ama ihtiyacımız olan bağışıklık sistemimizi, vücudumuzun direncini, hastalıklara karşı koruyucu amaçlı olabilecek gıdaları alamayınca gizli açlık, ki Dünyada bu çok yaygın vaziyette" şeklinde konuştu.

Ülkeler arasında iki konuda yarış olduğunu dile getiren Eroğlu, "Bunlardan bir tanesi artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamak. İkincisi de kaliteli ürün elde edebilmek. Kaliteli ürün elde edilme noktasında da veteriner hekimlerin önemli rolleri biraz önce söylediğimiz anlamda ortaya çıkıyor. Bir insanın sağlıklı olabilmesi için sağlıklı hayvan olacak. Sağlıklı gıda, ondan elde edilecek sağlıklı gıda ve sağlıklı toplum" açıklamasında bulundu.

"Sağlıklı gıdaya ulaşma noktasında milyonlarca insan istenen şekilde besleme durumunda değil"

Veteriner hekimler gıda güvenliği konusundaki rollerinden bahseden Eroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Veteriner hekimler gıda güvenliği konusunda çiftlikten sofraya kadar gıda güvenliğinin bütün arkalarında görev yapan meslek mensupları. Hayvanı sağlıklı yetiştirilmesinden kesimine kadar, kesiminden sonraki süreçteki etlerin değerlendirilmesi, sağlıklı kontrol altında kesimlerden sonra onların nasıl tüketileceği, tüketilmesi gerektiğiyle ilgili süreçte de yine veteriner hekimler önemli rol üstleniyorlar. Kurbanların da sağlıklı bir şekilde halkımıza sunulabilmesi için, vatandaşımıza ve etlerin güvenli bir şekilde tüketilmesi konusunda da veteriner hekimlerin kontrolü önem arz ediyor. Yine dünyada başka bir stratejik yaklaşım, her ülke, her toplum kendi tükettiklerini üretmek zorunda. Kendi tüketeceklerini üretemeyenler başkalarının ürettiklerini tüketirler ama onlara belirlediği kaliteden ve fiyattan. Dolayısıyla bağımlı duruma gelirler, pazar olmaktan kurtulamazlar ve gıda bağımsızlığını da bir anlamda kaybederler. Bugün dünyada 1 milyona yakın insan temiz suya ulaşamıyor. Yine sağlıklı ve dengeli besleme noktasında, sağlıklı gıdaya ulaşma noktasında milyonlarca insan istenen şekilde besleme durumunda değil."

"Dünyada her yıl 600 milyona yakın insan beslenme yetersizliğinden dolayı hayatını kaybediyor"

Eroğlu, insanların daha mutlu yaşayacağı, istediği gıdaya ulaşabileceği bir alan oluşturulması gerektiğine dikkati çekerek, "Dünyada her yıl 600 milyona yakın insan beslenme yetersizliğinden dolayı hayatını kaybediyor. Gıda güvenliği olmadığı için hayatını kaybediyor. Bunun yüzde 30'u da daha çok 5 yaş ve altındaki çocuklar. Yani geleceğimizin sağlıklı bir toplum olabilmesi, geleceğimizde sağlıklı bir yaşam için mutlaka güvenli gıda tüketilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Veteriner hekimliğinin gıdanın insanlara arzı konusunda öne çıkan bir meslek olduğunu sözlerine ekleyen Eroğlu, "Veteriner hekimler hayvan sağlığıyla ilgilenen bir meslek olarak görülüyor ama asıl hizmetleri insan sağlığınadır ve koruyucu hekimliğedir" ifadelerine yer verdi.

Eroğlu, ülkede güvenli gıda ihtiyacının önemine vurgu yaparak, "Alışverişe gittiğiniz zaman herhangi bir markette bir ürün alırken tabii biz hayvansal ürünleri kastediyoruz, onun etiketine bakmanız, kimliğine bakmanız gerekiyor. Son kullanma tarihine, üretim tarihine, ruhsatının olup olmadığına dikkat edilmeli" dedi.

Eroğlu, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü'nü kutlayarak, tüm ülkelerde insanların sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesine vesile olmasını diledi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ali Eroğlu, Tarım, Genel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Genel Eroğlu: 600 Milyon İnsan Beslenme Yetersizliğinden Ölüyor - Son Dakika

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