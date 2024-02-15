ERÜ'nün yeni tıp fakültesi hastanesinin bütçesi tamam
ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu:
"Bu yıl ihaleyi tamamlarsak, 2026 yılında hastane inşaatımızı başlatmayı planlıyoruz"
"Yeni hastane binamız bin 500 yataklı ve kompakt olacak"
KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, yeni hastane binası için ilk bütçeyi aldıklarını söyleyerek, "Bu yıl ihaleyi tamamlarsak, 2026 yılında hastane inşaatımızı başlatmayı planlıyoruz" dedi.
ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yaşından dolayı içerisinde iyileştirmeler yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, "Hastanemiz 1978 yılında yapılmış ve dolayısıyla da biraz yaşlı bir hastane diyebilirim. Şu anda mevcut devam eden iyileştirmeler var ki bunların başında zemin kat polikliniklerimizin olduğu alan geliyor. Burası bizim hastalarımızın hastaneye geldiklerinde ilk girdikleri ve hizmet aldıkları yerdir. Buradaki insan yoğunluğu günlük yaklaşık 12-13 binlere varıyor. Buranın tadilatı ve yenilenmesi ile alakalı Büyükşehir Belediye Başkanımızdan rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı ve kabul etti. Şu anda da oradaki hizmetlerin yenilenmesi için inşaat yüzde 50 seviyesine geldi diyebilirim. Bir diğer iyileştirme yaptığımız alan ise acil servisimiz. Acil servisimizin şu anda yüzde 90'a yakın oranda inşaatı tamamlanmış durumda ve 2 ay içerisinde de açılışını yapmayı planlıyoruz. 5 bin metrekarelik modern bir acil servisi tıp fakültemize inşallah kazandıracağız" dedi.
Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, yeni tıp fakültesi hastanesi yapımı için ilk bütçelerini aldıklarını söyleyerek, "Malum olduğu üzere yaşlı bir hastaneyi tamamen ayağa kaldırmak için bizim köklü bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Bu da ancak yeni bir hastanenin yapılmasıyla mümkün oluyor. Bu bağlamda biz fizibilite raporumuzu hazırladık. Cumhurbaşkanlığımıza başvurularımızı yaptık ve proje ihalesi ile alakalı ilk bütçemizi de aldık. Şimdi rektörlüğümüzle beraber bir ekip oluşturduk. Bu ekiple beraber oturduk ihtiyaç listemizi belirleyerek teknik şartnamemizi hazırlayıp bu sene içerisinde proje ihalesine çıkılmasını bekliyoruz. Eğer 2024 yılı içerisinde biz bu ihaleyi gerçekleştirebilirsek 2025'in sonuna proje tamamlanacak ve inşallah 2026 yılında hastane inşaatımızı başlatmayı planlıyoruz. Bin 500 yataklı kompakt, büyük bir hastaneyi Kayserimize inşallah kazandıracağız" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Genel › ERÜ'nün yeni tıp fakültesi hastanesinin bütçesi tamam - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 yendi. Mücadeleyi 2 takım da 10 kişi tamamladı.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeniay, saldırı gerçekleşmeden kısa süre önce biri tarafından uyarıldığını söyleyerek, '''Lütfen dikkat edin, sizi vuracaklar' dedi.'' dedi. Yeniay, saldırıdan 20 saniyelik farkla kurtulduklarını ifade ederek, ''Dernekten tam çıkacakken birisi durdurdu, bir şey sordu. 20 saniyelik bir farkla kurtulduk.'' ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin kilitlendiği 31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim şarkısını yayınladı. Şarkının klibinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları ve adaylarına yer verildi. Ancak Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, tanıtımda ve klipte yer almadı. CHP lideri Özgür Özel, Savaş'a alternatif bir aday bulunması durumunda adayı değiştirebileceklerini belirtmişti.
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in golüne beğeni yağdı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken, faciada yeni gelişme yaşandı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 8 şüpheli arasında firmanın Kanada uyruklu yetkilisinin de olduğunu kaydetti.
DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza atarak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, bir röportajında Ukrayna'nın milli savaş uçağı KAAN'ı satın alacaklarını ve kullanacaklarını söyledi. Bodnar ayrıca Türkiye ile savunma sanayi alanında derinleşen işbirliğinin önemine vurgu yaparak, bu işbirliğinin Ukrayna'nın savunma kabiliyetini artırdığını ve Karadeniz'deki bölgesel işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık sarf ettiği, "Sisi mi Binali Yıldırım mı?" sözlerine atıfta bulundu. İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı dün Mısır'da 'sevgili kardeşim' diyerek Sevgililer Günü'nde Sisi'yi ziyaret etmiştir. Bu U dönüşlerine alışkınız. ''Sisi mi, Binali mi?' demişti. Kendisi Sisi'den yana tercihte bulundu. Onu görüyoruz. Bakalım ne olacak şimdi?" ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?