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ERÜ'nün yeni tıp fakültesi hastanesinin bütçesi tamam

ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu:

"Bu yıl ihaleyi tamamlarsak, 2026 yılında hastane inşaatımızı başlatmayı planlıyoruz"

"Yeni hastane binamız bin 500 yataklı ve kompakt olacak"

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, yeni hastane binası için ilk bütçeyi aldıklarını söyleyerek, "Bu yıl ihaleyi tamamlarsak, 2026 yılında hastane inşaatımızı başlatmayı planlıyoruz" dedi.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yaşından dolayı içerisinde iyileştirmeler yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, "Hastanemiz 1978 yılında yapılmış ve dolayısıyla da biraz yaşlı bir hastane diyebilirim. Şu anda mevcut devam eden iyileştirmeler var ki bunların başında zemin kat polikliniklerimizin olduğu alan geliyor. Burası bizim hastalarımızın hastaneye geldiklerinde ilk girdikleri ve hizmet aldıkları yerdir. Buradaki insan yoğunluğu günlük yaklaşık 12-13 binlere varıyor. Buranın tadilatı ve yenilenmesi ile alakalı Büyükşehir Belediye Başkanımızdan rica ettik. Sağ olsun bizi kırmadı ve kabul etti. Şu anda da oradaki hizmetlerin yenilenmesi için inşaat yüzde 50 seviyesine geldi diyebilirim. Bir diğer iyileştirme yaptığımız alan ise acil servisimiz. Acil servisimizin şu anda yüzde 90'a yakın oranda inşaatı tamamlanmış durumda ve 2 ay içerisinde de açılışını yapmayı planlıyoruz. 5 bin metrekarelik modern bir acil servisi tıp fakültemize inşallah kazandıracağız" dedi.

Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, yeni tıp fakültesi hastanesi yapımı için ilk bütçelerini aldıklarını söyleyerek, "Malum olduğu üzere yaşlı bir hastaneyi tamamen ayağa kaldırmak için bizim köklü bir çözüm üretmemiz gerekiyor. Bu da ancak yeni bir hastanenin yapılmasıyla mümkün oluyor. Bu bağlamda biz fizibilite raporumuzu hazırladık. Cumhurbaşkanlığımıza başvurularımızı yaptık ve proje ihalesi ile alakalı ilk bütçemizi de aldık. Şimdi rektörlüğümüzle beraber bir ekip oluşturduk. Bu ekiple beraber oturduk ihtiyaç listemizi belirleyerek teknik şartnamemizi hazırlayıp bu sene içerisinde proje ihalesine çıkılmasını bekliyoruz. Eğer 2024 yılı içerisinde biz bu ihaleyi gerçekleştirebilirsek 2025'in sonuna proje tamamlanacak ve inşallah 2026 yılında hastane inşaatımızı başlatmayı planlıyoruz. Bin 500 yataklı kompakt, büyük bir hastaneyi Kayserimize inşallah kazandıracağız" ifadelerini kullandı.