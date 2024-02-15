Erzincan\'da maden sahasında incelemeler yapıldı

Bilim adamları maden sahasında incelemelerde bulundu
ERZİNCAN - Erzincan'ın İliç ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının daveti üzerine çeşitli üniversitelerden bir araya gelen bilim adamları maden sahasında incelemelerde bulundu.
Sabah saatlerinde olayın gerçekleştiği sahada durum tespiti incelemesi yapan bilim adamlarından İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, "Bugün sabah itibariyle olayın olduğu bölgeye gidip incelemelerde bulunduk, durum tespiti yaptık. Yapılanları bizzat gözlemledik. Sonuç olarak bizler devletimizin yetkili mercilerine hem de uzmanlık alanımızda ortak hangi tür çalışmalar yapılabilir bunların durumunu ortaya kaymaya çalıştık.
Burada büyük bir kayma meydana gelmiş durumda. Yaklaşık 800 metre uzunluğunda 30 metre derinliğinde 50 metre genişliğinde bir alan kaymış durumda. AFAD oldukça kalabalık bir ekiple burada çalışma yürütüyor. Mümkün olduğu kadar teknolojiyi kullanıyorlar bizim gözlemlediğimiz. Uzaktan dronlarla manyetik olarak yer altındaki bölgeleri tarama yöntemiyle aynı zamanda da geniş bir ekiple çalışarak kendi canlarını da tehlikeye atarak fiziksel aramada gerçekleştiriyorlar. Toprak sahasının hem önünde hem arkasında bir atık sahasının olduğunu gözlemliyoruz. Orada da bazı çatlamaların olduğunu gözlemledik. Bu riski de göz önünde bulundurarak çalışmaların biran önce bitmesi gerekiyor." dedi.
Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasında siyanür tehdidi olup olmadığı konusunda Prof. Dr. Mustafa Kumral, "Siyanür orada açıkta kullanılan bir malzeme. Bugüne kadar havaya karışıp da neden bir risk meydana getirmedi de şimdi getirsin?" diyen Kumral, "Atmosfere karışma gibi bir durum söz konusu değil. "ifadelerini kullandı.
İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, "Üniversitemiz olarak 11 tane profesör hocamızla buraya geldik. Konuya el attık ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda burada şu anda kriz masasındayız." dedi.
Son Dakika › Genel › Erzincan'da maden sahasında incelemeler yapıldı - Son Dakika
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