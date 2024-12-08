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Esad rejiminin devrilmesi Saraçhane Parkında kutlanıyor

- Suriye Lemme Derneği Başkani Hind Akil: "Bugün bizim için tarihi ve çok güzel bir gün"

-"Bu gelişme bizim için büyük bir sürpriz oldu"

-"İnşallah bugünden sonra çok güzel şeyler olacak, sadece bizim için değil, tüm Orta Doğu için"

İSTANBUL - Suriye'de Esad rejiminin son bulması, İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından sevinçle karşılanmaya devam ediyor. Saraçhane Parkı'na akın eden insanlar Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun bayrakları ile tekbirler getirerek sevinç gösterilerinde bulunuyorlar. Suriye Lemme Derneği Başkani Hind Akil, ""Bugün bizim için tarihi ve çok güzel bir gün.Bu gelişme bizim için büyük bir sürpriz oldu.İnşallah bugünden sonra çok güzel şeyler olacak, sadece bizim için değil, tüm Orta Doğu için"dedi.

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesi İstanbul'da yaşayan Suriyeliler tarafından kutlanmaya devam ediyor. Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen insanlar Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'nun bayrakları sevinç gösterisinde bulundu. Türk-Arap Derneği, Suriye Lemme Derneği üyeleri ve Suriye Dernekler Birliği kuruluşları adına açıklama yapan Suriye Lemme Derneği Başkani Hind Akil, "Bugün bizim için tarihi ve çok güzel bir gün. 60 yıldır bu işkence ve zulmü çekiyoruz. Bu rejim karşısında yaşanan olaylarda en büyük katil Esad'dır. Bu gelişme bizim için büyük bir sürpriz oldu. O kadar mutluyuz ki bunu ifade etmekte zorlanıyoruz. Esad, 13 yıldır bizim geleceğimizi yok etti. Bu süre içinde ümitsiz bir şekilde yaşıyorduk. Böyle bir haber alınca mutluluğumuzu tarif edemiyoruz. Milletçe kime baksak insanlar ağlayarak birbirine sarılıyor, herkes çok mutlu. İnşallah bugünden sonra çok güzel şeyler olacak, sadece bizim için değil, tüm Orta Doğu için. Çünkü büyük bir şeytan ortadan kalktı. Biz Allah'a çok şükrediyoruz böyle bir haber aldığımız için.

Tabii, hepimiz düşünüyoruz: Esad Suriye'yi mahvetti, ama Suriye'yi biz yeniden inşa edeceğiz. Gençler, yaşlılar; hep birlikte oraya giderek ülkemizi yeniden inşa edeceğiz. Biz Suriyeliler olarak Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. 13 yıldır birlikte yaşıyoruz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ediyorum. Bize tek destek olan ve sahip çıkan oydu. O yüzden kendisine yürekten teşekkür ediyoruz." Şeklinde konuştu.