ESBİM Engelli Bireylere İstihdam Fırsatları Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

ESBİM Engelli Bireylere İstihdam Fırsatları Sunuyor

Geniş Video İzle

Esenyurt Belediyesi Engelli İstihdam Merkezi, her ay düzenlediği mülakatlarla engelli bireylerin iş bulmasına yardımcı oluyor. Nisan ayında 70 engelli vatandaşa iş imkanı sunulurken, bölgedeki firmalarla yapılan iş birliği ile bireyler uygun pozisyonlarda istihdam ediliyor.

23.04.2025 10:13  Güncelleme: 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESBİM'den Engelli Vatandaşlara İstihdam Desteği

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi Engelli İstihdam Merkezi (ESBİM), her ay düzenlediği engelli mülakatlarıyla engelli bireylerin iş bulmalarına katkı sağlıyor. Bölgedeki 2 binin üzerinde firma ile iş birliği yapan ESBİM, 70 engelli vatandaşa daha istihdam fırsattı sundu.

Esenyurt Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen Nisan ayı engelli mülakatına katılan vatandaşlar, çeşitli firmalarla görüşerek iş olanakları hakkında bilgi aldı. Firmalar, belirledikleri şartları taşıyan bireyleri uygun pozisyonlarda istihdam etti. Mülakatlarda iş bulamayan engelli bireyler ise ESBİM tarafından sisteme kaydedildi. Bu bireyler, uygun kadroların açılması halinde tekrar iş görüşmelerine davet edilerek, iş sahibi olmaları sağlanacak.

Engelli bireylere güçlü destek

ESBİM Sorumlusu Mirkan Kaya, her ayın ikinci ya da üçüncü haftasında düzenlenen mülakatlarla vatandaşlara en hızlı şekilde iş bulmayı hedeflediklerini belirtti. Kaya, "Bugün 15'in üzerinde firma ve çok sayıda vatandaşımız buradaydı. Adaylar kendileri için en uygun firmalarla görüşme yaptı. Evrak listeleri verildi. İşe alınan vatandaşlarımızı ilk iş günlerinde yalnız bırakmayarak bizler eşlik ediyoruz. Engelli bireylerin hem ekonomik hem de sosyal hayata daha güçlü katılımlarına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bütün belediyelere örnek olmalı"

Mülakata katılan firma temsilcisi Sedat Gümüş ise ESBİM'in sağladığı destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Personel bulma sürecimizi hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. Bugün de engelli istihdamı için buradayız. Çok yardımcı oldular. Bu uygulamanın diğer belediyelere de örnek olması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Burası bizim için bir umut kapısı"

Üç aydır iş arayan Rasim Çakmak da düzenlenen mülakatlardan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle paylaştı: "Belediyenin bu şekilde vatandaşa iş imkanı sunması çok güzel. Daha önce de ESBİM aracılığıyla bir firmada çalışmıştım. Sektörde uzun süredir çalışıyorum ama son firmam küçülmeye gittiği için işsiz kaldım. Şimdi tekrar buradayım ve umutluyum. Esenyurt Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederim, burası bizim için bir umut kapısı."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Engelliler, Esenyurt, Ekonomi, Eğitim, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel ESBİM Engelli Bireylere İstihdam Fırsatları Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus’un cenaze töreni 26 Nisan’da yapılacak Papa Franciscus'un cenaze töreni 26 Nisan'da yapılacak
Stajyer itfaiyeci, sevgilisini ziyarete giderken hayatını kaybetti Stajyer itfaiyeci, sevgilisini ziyarete giderken hayatını kaybetti
Ethereum tahtını kaptırdı: İşte yeni lider Ethereum tahtını kaptırdı: İşte yeni lider
İŞKUR açıkladı İşte geleceğin meslekleri İŞKUR açıkladı! İşte geleceğin meslekleri
Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı Tüm varlığını sanal kumarda kaybeden şahıs, veda mektubu bırakıp canına kıydı
Kerimcan Durmaz’ın ’Yasa dışı bahise teşvik’ davasında yeni karar Kerimcan Durmaz'ın 'Yasa dışı bahise teşvik' davasında yeni karar
Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı Victor Osimhen, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı
TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu
Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı Yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
Abdullah Gül’ün acı günü Hulusi Akar ve Beşir Atalay’la saf tuttu Abdullah Gül'ün acı günü! Hulusi Akar ve Beşir Atalay'la saf tuttu

10:43 Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan’dan sert tepki Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki
10:19 Rekorların ardından gram altında sert düşüş Rekorların ardından gram altında sert düşüş
09:28 Anıtkabir’de 23 Nisan töreni Devlet erkanı Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
09:10 İstanbul’da akıllara durgunluk veren olay Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı İstanbul'da akıllara durgunluk veren olay! Skandalı mahalleye yayılan koku ortaya çıkardı
02:32 Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım Trump fikir değiştirdi Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
15:49 Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var Ali Erbaş: 2 kiloluk kurban etini kurutup toz haline getiren milyonlarca insan var
15:48 Okan Karacan akıl hastanesinde yattığını itiraf etti Okan Karacan akıl hastanesinde yattığını itiraf etti
15:45 İşte Türkiye’de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
15:43 Süper Lig’e yükselen Kocaelispor’dan 5 imza birden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'dan 5 imza birden
15:34 Adalet Bakanı Tunç’tan “Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı“ iddiasına yalanlama Adalet Bakanı Tunç'tan "Saraya yazdı, açık cezaevine çıktı" iddiasına yalanlama
15:26 Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla yargılanan İlyas Salman hakkında karar
15:17 Düğün kabusa döndü: Damat, geline sarılan arkadaşına saldırdı Düğün kabusa döndü: Damat, geline sarılan arkadaşına saldırdı
15:13 Fenerbahçe’de Edin Dzeko için karar verildi Fenerbahçe'de Edin Dzeko için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 11:40:09. #7.13#
SON DAKİKA: ESBİM Engelli Bireylere İstihdam Fırsatları Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.