Esenler Belediyesi'nden 8 bin 500 öğrenciye eğitim desteği - Son Dakika
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Esenler Belediyesi'nden 8 bin 500 öğrenciye eğitim desteği

Esenler Belediyesi\'nden 8 bin 500 öğrenciye eğitim desteği

Esenler Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı başında 8 bin 500 öğrenciye kırtasiye yardımı yaparak eğitim desteğinde bulundu.

02.09.2024 15:43  Güncelleme: 15:49
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Esenler Belediyesi'nden 8 bin 500 öğrenciye eğitim desteği

İSTANBUL - Esenler Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni eğitim öğretim yılı başında öğrencilere eğitim desteğinde bulundu. Öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Esenler'de bugün 8 bin 500 öğrencimiz eğitim hayatına başlıyor. Esenler Belediyesi olarak bu öğrencilerimizin her türlü kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık" dedi.

Esenler Belediyesi, eğitimin her aşamasında öğrenci ve velinin yanında olmaya devam ediyor. Esenler Belediyesi, ilçedeki tüm ilkokullarda belediye ve milli eğitim görevlilerince aynı anda yapılacak eğitim desteği programına katıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde Esenler Belediyesi tarafından eğitim öğretime başlayan toplam 8 bin 500 öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldı. Esenler Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu'nda yapılan kırtasiye malzemeleri dağıtımına ise Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu başta olmak üzere Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert, okul müdürleri ve öğretmenleri katıldı. İlkokul birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere, okul çantası, beslenme çantası, suluk, kalemlik, cetvel, boya, kalem ve silgi gibi temel kırtasiye malzemelerinin bulunduğu bir çanta hediye edildi. Okulda veliler ve öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Göksu hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Öte yandan ilçedeki tüm okulların boya, tadilat ve tamirat işlemlerini tamamlayan belediye yeni eğitim öğretim dönemine hazır hale getirdi.

Öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dileyen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "2024-2025 Eğitim Öğretim yılı hayırlı olsun. Esenler'de bugün 8 bin 500 öğrencimiz eğitim hayatına başlıyor. Esenler Belediyesi olarak bu öğrencilerimizin her türlü kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık. Bir öğrencinin yıl içerisinde ihtiyacı olan malzemeleri bugün öğrencilerimize dağıttık. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Bizim belediyemizde bu çocuklar için hizmet etmek geleceğimizin teminatına katkı sunmak bizim görevimiz. Hayırlı olsun, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Okulda mutlu olduğunu söyleyen Zeynep Çandır, "Okulda mutluyum. Daha arkadaş edinemedim. Bize verilen hediyeleri daha açmadım. Hediyelerin içinde bence oyuncak var" ifadelerini kullandı.

Aldığı kırtasiye yardımı için mutlu olduğunu belirten Mustafa Efe Erde ise, "Bugün okula başladım. Arkadaşlarımla yeni tanıştım. Bize kalem, defter gibi yeni şeyler verdiler. Bana hediye verdikleri için mutlu oldum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenler Belediyesi'nden 8 bin 500 öğrenciye eğitim desteği - Son Dakika

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