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Esenler Belediyesi'nden miniklere karne şenliği

İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından karnesini alıp yaz tatiline girecek minikler için "Karne Şenliği" düzenledi. Minikler etkinlikte gönüllerince eğlendi.

Esenler Belediyesi karnesini alan çocuklar için Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Karne Şenliği" etkinliği düzenlendi. Her yıl olduğu gibi bu yılda düzenlenen etkinliğe bir çok çocuk aileleriyle birlikte katıldı. Güzel bir tatili hak eden miniklerin heyecanına ortak olan etkinlikte illüzyon, jonglör ve köpük balon gösterileri eğlenceyi zirveye taşıdı. Program bitiminde ise şenliğe katılanlara patlamış mısır, dondurma ve pamuk şeker ikram edildi.

Programı çok beğendiğini söyleyen Can Azat Duman "Program çok güzel. Burada çok eğlendim. Tavşan çıkarmak en güzeliydi. Buraya annem, arkadaşlarım ve teyzemle geldim. Karnem çok güzeldi" dedi.

En çok sihirbazın yaptığı gösteriyi sevdiğini belirten Yiğit Ömer Öztürk "Çok eğlendik. Sihirbaz tavşan ve kuş çıkardı. Buraya annem ve arkadaşlarımla geldim. Baloncuk çıkardılar. Koştuk eğlendik. Biri top ve çember çevirdi. Sihirbaz da geldi. Ben en çok sihirbaz gösterisini sevdim" şeklinde konuştu.