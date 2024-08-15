Esenler'de 17 Ağustos yıl dönümü öncesi kentsel dönüşüm çalışması - Son Dakika
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Esenler'de 17 Ağustos yıl dönümü öncesi kentsel dönüşüm çalışması

İstanbul Esenler Oruçreis mahallesinde kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Esenler Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi'nin 25'inci yılında, kentsel dönüşüm proje alanındaki son konutların yıkımı için 'Sesinizi Duyan Var!' sloganıyla bir tören düzenledi. İmar ve mülkiyet sorunları sebebiyle yenilenemeyen on binlerce depreme dayanıksız konutu hız kesmeden dönüştürmeye devam eden Esenler Belediyesi, Oruçreis Mahallesindeki dev dönüşüm projesinin ilk etabını tamamlıyor.

15.08.2024 23:15
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Esenler'de 17 Ağustos yıl dönümü öncesi kentsel dönüşüm çalışması

İSTANBUL - İstanbul Esenler Oruçreis mahallesinde kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Yıkım sahasında konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu "Türkiye bundan 25 sene önce 1999 yılında 17 Ağustosu yaşadı. 17 Ağustos'u unutturan 6 Şubat'ı yaşadı. Her şeyden önemlisi insanlarımızı huzurlu ve güvenli konutlara kavuşturuyoruz. Şu ana kadar taşıdığımız konutlara ilave olarak, yıl sonu itibariyle 6 bin 660 konutu taşımız olacağız"dedi.

Esenler Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi'nin 25'inci yılında, 2011 bağımsız birimden oluşan kentsel dönüşüm proje alanındaki son konutların yıkımı için 'Sesinizi Duyan Var!' sloganıyla bir tören düzenledi. İmar ve mülkiyet sorunları sebebiyle yenilenemeyen on binlerce depreme dayanıksız konutu hız kesmeden dönüştürmeye devam eden Esenler Belediyesi, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin 25'inci yılında da, Oruçreis Mahallesindeki dev dönüşüm projesinin ilk etabını tamamlıyor. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında Oruçreis Mahahallesi'nde devam eden eski binaların yıkımında sona gelindi. 388 yapı, 2011 bağımsız birim bulunan ve toplam 72.080 metrekarelik alandaki son binalar da düzenlenen törenle yıkılacak. Yıkıma Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu katıldı.

Son binaların da yıkımı ile projede ilk etap tamamlanmış olacak. İmara kapatılan ve yaklaşık 2 milyon nüfusun ortasında yer alan bu alana 2. büyük millet bahçesi yapılacak. Yakında inşasına başlanacak Oruçreis Millet Bahçesi, yaklaşık 10 bin metrekare kapalı otoparkı, kadınlar için yaşam merkezleri, çocuk kreşleri, halı sahaları, yeşil alanları ve diğer sosyal tesisleriyle Esenler'in en gözde mekanlarından biri olacak.

Alanda konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu "Türkiye'de bizim yapmış olduğumuz kentsel dönüşümün gerçekten ne olduğunu burası çok doğru anlatıyor. Burası yaklaşık 80 bin metrekarelik bir alan. 2 bin civarında bir konut vardı. Burası normalde imarlı bir alan. Yani yıktığımız zaman yerine tekrar konut yapabileceğimiz alan iken, biz Esenler Belediyesi olarak olanı imara kapattık. İmarlı bir alana imara kapattık. 9 bin metrekarelik imarlı alan bıraktık. Geri kapalını komple imara kapatarak park, kültür sanat tesisleri, millet bahçesi gibi tesislerin yapılacağı bir alan dönüştürdük. Burada oturan riski herkes tarafından bilinen ve miladı dolmuş konutlar, güvenli konutlara taşındılar. Burada kalanlar için burası anlamlı bir donatıya dönüştürülüyor. Türkiye bundan 25 sene önce 1999 yılında 17 Ağustosu yaşadı. 17 Ağustosu unutturan 6 Şubat'ı yaşadı. Her şeyden önemlisi insanlarımızı huzurlu ve güvenli konutlara kavuşturuyoruz. Şu ana kadar taşıdığımız konutlara ilave olarak, yıl sonu itibariyle 6 bin 660 konutu taşımız olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Esenler, Deprem, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenler'de 17 Ağustos yıl dönümü öncesi kentsel dönüşüm çalışması - Son Dakika

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