Esenler Film Festivali'nde Aile Temasıyla Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Esenler Film Festivali'nde Aile Temasıyla Ödüller Sahiplerini Buldu

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Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 5'inci Esenler Film Festivali, 'Aile' temasıyla gerçekleştirilen ödül gecesiyle sona erdi. Ödül töreninde, kısa film yarışmasına katılan 705 film arasında en iyiler belirlendi. Festivalde Onur Ödülü Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Tamer Yiğit'e verildi.

18.12.2024 09:36  Güncelleme: 09:46
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"Aile" temasıyla düzenlenen Esenler Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

İSTANBUL - Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Esenler Film Festivali, Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan ödül gecesiyle sona erdi. Festivalde, "Kısa Film Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu.

Esenler Belediyesi'nin bu yıl "Aile" temasıyla düzenlediği 5'incisi düzenlenen Esenler Film Festivali Ödülleri Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan törenle sahiplerini buldu. Gecede iki kategoride 705 kısa film arasından en iyileri seçildi. Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun ev sahipliğini yaptığı ödül törenine İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, kısa film yarışması jüri başkanı, usta oyuncu Fikret Kuşkan ile jüri üyeleri, oyuncu Bennu Yıldırımlar ve akademisyen-yönetmen Cengis Asiltürk katıldı. Gecede Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Tamer Yiğit ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Film dediğimizde herkes farklı anlamlar çıkarır. Kimisi sadece eğlenmek ve vakit geçirmek için izler, kimisi filmi okumak, kimisi anlamak, kimisi de hayata dair dersler çıkarmak ve geleceğe yönelik bir perspektif oluşturmak için izler. Hangi filmi izlerseniz izleyin, her filmde odaklanılan bir nokta vardır ve o nokta sizi bir yere taşır. İşte bu taşıdığı şey bazen kendi kültürel değerleriniz, bazen günlük hayatınızın bir parçası, bazen inanç değerleriniz, bazen teknoloji, bazen de bambaşka bir kesittir. Filmi izlerken bazen hayatınızın bir parçasını orada görürsünüz; annenizi, babanızı ya da başka bir anınızı görürsünüz. Film dediğimiz bu beyaz perde, aslında bizim hayatımızı anlatan ilginç bir yansımadır" dedi.

"Bu toprakların ruhunda LGBT yok"

Konuşmasında ailenin önemine de değinen Göksu, "Biz hayatımızda en çok kutsadığımız ve varlığıyla kendimize dokunulmaz bir alan oluşturduğumuz şeyin aile olduğunu çok iyi biliriz. İnsanın değeri, kutsalları ve vazgeçilmezleri vardır. Bana kalırsa insan için en önemli ilk üç değerden biri ailedir. Gerçekten hayatı anlamlı kılan şey ailedir. İşte bu film festivalinde de hayatı anlamlı kılan şeye, yani aileye ağırlık vermemiz tesadüf değildir. Bu bilerek ve bilinçli bir tercihtir. Çünkü şunu görüyoruz: Ülkemizde aile üzerine operasyonlar çekilmek isteniyor. Toplumu cinsiyetsizleştirmek için özel bir gayret içerisinde olanlar var. Anlamıyorum, ailelerimizden ne istiyorlar? Bu toprakların ruhunda LGBT yok, bu toprakların özünde cinsiyetsizlik yok. Bu toprakların özünde aile var ve ailenin her bir ferdi var. Biz çocuklarımıza, bu nesle, aile olmanın ne demek olduğunu anlatmakla yükümlüyüz. Umarım bu çabalarımız bir karşılık bulur. Bugün bu hatırlatmayı yaptık. Beş gün boyunca binlerce insanı sinemayla, onlarca filmle buluşturduk. Bu konuda emeği geçenler büyük bir özveriyle çalıştılar ve bugün de ödüllerini vereceğiz" şeklinde konuştu.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun konuşmasının ardından, 705 kısa filmin katıldığı ödül törenine geçildi. Gecede Yeşilçam'ın unutulmaz jönlerinden Tamer Yiğit'e Onur Ödülü verildi. Törende kısa film yarışmasını "Eksi Bir" filmiyle Ömer Ferhat Özmen kazanırken, en iyi ikinci film ödülünü "Kafamdaki Polis" filmiyle Erdal Baran Şahin aldı. Üçüncülük ödülünü ise "Rehber" filmiyle Mert Erez kazandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenler Film Festivali'nde Aile Temasıyla Ödüller Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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