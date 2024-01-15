Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, Masal Parkı kitabını görme engelliler için seslendirdi

İSTANBUL - Türkiye'nin belediye imkanlarıyla yapılan en yüksek kişi kapasiteli halk kütüphanesini ilçeye kazandıran Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, görme engelli vatandaşlar için hayata geçirilen Engelsiz Kütüphane'de Masal Parkı kitabındaki "Küçük Çivi" masalını minikler için seslendirdi.

Bağlarçeşme Mahallesi'nde hizmete açılan 22 bin kitap kapasiteli Esenyurt Belediyesi Halk Kütüphanesi içerisinde görme engelliler için sesli kitap arşivi imkanı bulunuyor. Aynı anda 580 vatandaşın hizmet alabildiği kütüphanede gönüllüler, görme engelli vatandaşlar için kitap seslendiriyor. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bu projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da minikler için yazar Nefise Atçakarlar'ın Masal Parkı kitabındaki "Küçük Çivi" masalına sesiyle hayat verdi.

"Onların sesi olun"

Herkesi bu özel kütüphanede kitap okumaya davet eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Bu kütüphaneyi yapmış olmaktan, yapılmasına aracı olmaktan, özellikle buranın düzenlenmesine katkı sunmaktan dolayı kendimi çok şanslı hissediyorum. Gönüllü okuyucularımız sayesinde şu an 60'a yakın kitap okundu. Binlerce, on binlerce kitaba ihtiyacımız var. Ben de iki tane pasaj okudum. İnsan ruhen de çok rahatlıyor. Çok önemli bir iş. Sizler de bir görme engellinin sesi olun, kulağında dünyanın bir izi olun" dedi.