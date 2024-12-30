Esenyurt Belediyesi Gençleri Spor Akademisine Hazırlıyor - Son Dakika
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Genel

Esenyurt Belediyesi Gençleri Spor Akademisine Hazırlıyor

Esenyurt Belediyesi, gençlerin hayallerine ulaşmalarını sağlamak için Spor Akademilerine Hazırlık Kursu açtı. BESYO, PMYO, POMEM ve spor liselerine girmek isteyen öğrenciler, fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırlanıyor.

30.12.2024 19:27
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Gençler bu akademide hayallerine kavuşuyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi açtığı Spor Akademilerine Hazırlık Kursu, BESYO, PMYO, POMEM ve spor liselerinin sınavlarına hazırlanan gençlerin, hayallerine yürüdükleri yolda en büyük destekçisi oluyor.

Yükseköğrenimlerine üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda, Milli Savunma Üniversitesinde, bekçilik veya polis akademisinde devam etmek isteyen öğrenciler, Esenyurt Belediyesi Spor Akademilerine Hazırlık Kursu'nda fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırlanıyor. Haftanın 6 günü gruplar halinde yapılan derslerde, her üniversitenin sınavına uygun parkurlar kuruluyor. 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun grupların eğitim aldığı kursta, uygulamalı olarak verilen eğitimin yanı sıra öğrencilere rehberlik hizmeti de sunuluyor.

"Gençlerimizin her zaman yanındayız"

Öğrencilere hedefledikleri bölümü kazanmaları için her türlü desteği sunduklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Antrenörü Esra Yıldırım, "Spor lisesi, BESYO, POMEM, PMYO gibi alanlarda eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerle öğrencilerin fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyoruz. 10 ay boyunca devam eden eğitimlerde, ilk derslerde genel kuvvet, kuvvette devamlılık, çabukluk, çeviklik gibi parametrelerde öğrencilerimizi adapte ediyoruz. Eğitimin son 3 ayında tamamen parkur odaklı bir çalışma yürütüyoruz. Amacımız gençlerin hedefledikleri, hayal ettikleri üniversiteleri kazanmalarına yardımcı olmak. Eğitimlerimizin tamamı ücretsiz. Esenyurt Belediyesi olarak gençlerimizin her zaman yanındayız" dedi.

"Bu kurs sayesinde hayallerimize kavuşacağız"

Kursun, fiziksel gelişimi için çok faydalı olduğunu belirten Ahmet Susuz ise şöyle konuştu: "BESYO'ya hazırlanıyorum. Sabahları okula gidiyorum, akşamları da burada eğitim alıyorum. İlk olarak, kondisyonumuzu güçlendiriyoruz. Sonrasında parkurları öğreniyoruz. Özel kurslara göre hem ücretsiz hem de eğitimi çok iyi. Bu kurs sayesinde hayallerimize kavuşacağız. Destekleri için Esenyurt Belediyesine çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi Gençleri Spor Akademisine Hazırlıyor - Son Dakika

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