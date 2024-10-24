Esenyurt Belediyesi'nden 30 Bin Öğrenciye Kırtasiye Desteği - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden 30 Bin Öğrenciye Kırtasiye Desteği

Esenyurt Belediyesi\'nden 30 Bin Öğrenciye Kırtasiye Desteği

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, maddi durumu yetersiz 30 bin 250 öğrenciye kırtasiye seti dağıttı. Eğitim desteği ve okul onarımları ile geleceğe yatırım yapıldığını vurguladı.

24.10.2024 16:14  Güncelleme: 16:21
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Esenyurt Belediye Başkanı Özer'den eğitime tam destek: 30 bin 250 öğrenciye kırtasiye seti dağıttı

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, maddi durumu yetersiz olan 30 bin 250 öğrenciye kırtasiye seti dağıttı. Dağıtım çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onların geleceğe iyi bir biçimde hazırlanabilmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz" dedi.

İlçe genelindeki okullarda bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan Esenyurt Belediyesi, öğrencilere kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyor. Çalışma kapsamında içerisinde okul çantası, kareli ve çizgili defterler, resim defteri, kuru ve pastel boyalar, kalem çeşitleri, silgi, kalemtıraş, yapıştırıcılar, cetvel ve bu malzemeleri koyabilecekleri dosyaların bulunduğu eğitim destek paketleri öğrencilere ulaştırılıyor. Bugüne kadar 30 bin 250 öğrencinin faydalandığı kırtasiye seti dağıtımı bugün Esenyurt Ekrem İnci Ortaokulunda devam etti. Okulu ziyaret ederek dağıtımlara katılan Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, sınıf sınıf gezerek öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.

Özer, öğrencilerden temizlik hareketine destek istedi

Ziyareti sırasında 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersine katılan Prof. Özer, öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilik yıllarına ait anılarını anlattı. Özer, ayrıca öğretmen ve öğrencileri ilçede başlattıkları temizlik hareketiyle ilgili bilgilendirerek destek vermelerini istedi.

'Eğitimle ilgili her türlü desteği sunuyoruz'

Başkan Özer, "Bu okulumuzun ve ilçemizdeki onlarca okulun boyasını, badanasını ve tadilatını biz yaptık. Bu Milli Eğitimin işi demeyerek çocuklarımızın geleceği için çalıştık. Ama ilçemizde şöyle bir sorun var, 40-50 derslikli bir okulda 5 bin 500 civarında öğrenci okuyor. Bu da sınıflaşma açısından sıkıntılarımız olduğunu gösteriyor. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları geleceğe iyi bir biçimde hazırlayabilmemiz için her şeyden önce fiziki koşulların iyi olması lazım. Biz belediye olarak eğitimle ilgili üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki kalkınabilmenin en önemli unsuru insandır. İnsanı değiştirip dönüştürebilmenin de en etkili yolu eğitimdir. Biz bu çocukları iyi eğitebilirsek ülkemiz de iyi olacak. O nedenle eğitime her kurumun çok büyük önem ve destek vermesi gerekiyor" dedi.

'üniversite ve liselere hazırlık kursları veriyoruz'

Bugüne kadar 30 binin üzerinde öğrenciye eğitim desteği sunduklarını söyleyen Prof. Özer, "Kütüphanelerimizde ders çalışan öğrencilerimize de çorba ve poğaça desteği veriyoruz. Kitaplar konusunda yardımcı oluyoruz. Lise ve üniversiteye sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize ücretsiz kurslar veriyoruz. Örneğin bu sene bizim kurslarımızda eğitim alan 685 tane öğrencimiz tıp, hukuk, mühendislik gibi dallar başta olmak üzere prestijli üniversiteleri kazandılar. Emeklerimizin boşa gitmediğini görmek bizi son derece mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Belediyesinin okullarının bakım ve onarım çalışmalarını yaptığını belirten Ekrem İnci Okul Müdürü Servet Ciritçi, desteklerinden dolayı Başkan Özer'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi'nden 30 Bin Öğrenciye Kırtasiye Desteği - Son Dakika

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