Esenyurt Belediyesi'nden Kültür Sanata Destek

Esenyurt Belediyesi'nden kültür sanata tam destek

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, ilçe sakinlerini kültür ve sanatla buluşturmaya devam ediyor. Katı, resim, gravür ve ahşap boyama gibi farklı branşlarda düzenlenen kurslar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelindeki vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla kültür sanat kurslarını aralıksız olarak sürdürüyor. Her yaştan katılımcıya hitap eden bu kurslar, ilçe sakinlerinden büyük ilgi görüyor. Katı, resim, gravür ve ahşap boyama gibi birçok farklı alanda eğitim alan vatandaşlar, kurslar sayesinde hem öğreniyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen derslerden son derece memnun olduklarını belirten kursiyerler, Esenyurt Belediyesi'ne bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyor. Belediye yetkilileri ise kültür sanat kurslarının ilçe genelinde yıl boyunca aralıksız devam edeceğini ve sanata erişimi artırmak adına yeni branşlarla kursların zenginleştirileceğini ifade ediyor.

"Hayallerinizden vazgeçmeyin"

Küçüklüğünden beri resim yapmayı çok sevdiğini ifade eden Banu Bike Demir şöyle konuştu; "Stalgart isimli bir görme engelim var ve toplamda yüzde 5 ila yüzde 10 oranında görebiliyorum. Küçüklüğümden beri resim yapmayı çok seviyorum. Burada da Selma Hocamın desteğiyle çok güzel işler çıkarıyoruz. Yağlı boya çalışmaları yapıyoruz. Resimleri genellikle hocamla birlikte seçiyoruz. Şu anda çizgisel bir kadın figürü üzerinde çalışıyoruz. Daha önce at, kurt gibi hayvan figürleri çizdim. Manzara resimleri de deniyorum. Ancak resim seçerken çok fazla detaya sahip olmamasına dikkat ediyorum. Çünkü bütünü göremediğim için daha sade ve detay açısından daha az yoğun resimler benim için daha uygun oluyor. Burada vakit geçirmek benim için çok keyifli. Ortam gerçekten huzurlu ve günün sonunda ortaya güzel bir şey çıkarmış olmak insana çok iyi hissettiriyor. Eğer benim gibi resimle ilgilenmek isteyen gençlere bir mesaj vermem gerekirse şunu söylemek isterim: Size iyi gelen şeyleri yapmaya devam edin. Evet, görme engelli biri için resim yapmak zor olabilir. Bazen çok yakından bakmam gerekiyor, bu da boynumu ve sırtımı ağrıtıyor ama yine de pes etmezseniz, sonunda mutlaka güzel sonuçlar elde ediyorsunuz. Her şeyden önce kendiniz için vazgeçmeyin."

"Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum"

Bu kurslarda hem beceri kazandığını hem de sosyalleştiğini belirten Emine Çınar da şu ifadeleri kaydetti; "Emekli bir ev hanımıyım. Yaklaşık 10 yıldır belediyemizin açtığı kurslara katılıyorum. Şu anda Esenkent Kültür Merkezi'nde eğitim alıyorum ve burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Burada adeta bir aile gibiyiz. Birlikte güzel vakit geçiriyor, birbirinden değerli çalışmalar yapıyoruz. Perşembe günlerini adeta iple çekiyoruz. Kursumuzda çocuklarımıza, genç kızlarımıza, bebeklerimize hitap eden hediyelikler, resimler, panolar hazırlıyoruz. Herkesin zevkine uygun çalışmalar ortaya çıkarmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işleri zevkle yaptığımız için çok daha fazla mutlu oluyoruz. Bize bu imkanı sunan Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederiz.