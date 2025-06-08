Esenyurt Belediyesi'nden Kurban Kesim Alanlarında Temizlik Seferberliği

Esenyurt Belediyesi'nden kurban kesim alanlarında yoğun temizlik mesaisi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı süresince ilçe genelinde kurban kesimi yapılan kesimhane ve kapalı pazarlarda yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı süresince ilçe genelinde kurban kesimi yapılan kesimhane ve kapalı pazarlarda yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı. Üç gün boyunca aralıksız sürdürülen çalışmalar kapsamında, her gün kesimlerin ardından alanlar tazyikli ve köpüklü suyla yıkanarak hijyen sağlandı. Haşere ve kötü koku oluşumunu engellemek amacıyla kesim noktalarında ilaçlama da gerçekleştirilirken, 24 saat esasına göre görev yapan temizlik ekipleri, yalnızca kesim alanlarıyla sınırlı kalmayarak cadde ve sokakları da detaylı şekilde temizledi. Esenyurt Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların bayram sonrasında da devam edeceğini belirtti.