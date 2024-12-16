Esenyurt Belediyesi Tahrip Olan Yolları Yeniliyor - Son Dakika
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Genel

Esenyurt Belediyesi Tahrip Olan Yolları Yeniliyor

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki tahrip olmuş yolları parke taşı çalışmalarıyla modern bir görünüme getiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, eskiyen yol ve kaldırımları yenileyerek güvenliği artırmayı hedefliyor.

16.12.2024 17:45
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Esenyurt Belediyesi, tahrip olan yolları parke taşı çalışmalarıyla yeniliyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, ilçedeki tahrip olan yolları parke taşı çalışmalarıyla yenileyerek sokaklara modern bir görünüm kazandırıyor.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yürütülen çalışmalarla yolları yeniliyor. İlçenin farklı noktalarında eskiyen yol ve kaldırımları parke taşı döşeyerek temiz ve modern bir görünüme kavuşturan ekipler, mahalle ve sokaklarda bulunan yol kenarlarındaki kaldırımları da yenileyerek güvenli hale getiriyor. Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri Esenyurt Belediyesine teşekkürlerini iletirken, belediye yetkilileri ise ilçenin tamamında çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi Tahrip Olan Yolları Yeniliyor - Son Dakika

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