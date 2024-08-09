Esenyurt Belediyesi yaz okullarında yetenekler keşfediliyor - Son Dakika
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Genel

Esenyurt Belediyesi yaz okullarında yetenekler keşfediliyor

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları'nda çocuklar 29 farklı branşta eğitim alarak yeteneklerini keşfediyor ve eğlenceli bir yaz tatili geçiriyor.

09.08.2024 19:05
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Esenyurt Belediyesi yaz okullarında yetenekler keşfediliyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları'nda 29 farklı branşta verilen eğitimlerle çocuklar yeteneklerini keşfederken hem de eğlenceli bir yaz tatili geçirmeye devam etti.

Esenyurt'u sporun merkezi haline getirmeyi hedefleyen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Belediyeye ait spor komplekslerinde verilen eğitimlerde çocuklar futbol, karate, yüzme, basketbol gibi birçok farklı branşta eğitimler alıyor. Çocukları yaz tatilinde sporla buluşturup onların fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen eğitimlerde minikler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Aileler yaz tatili süresi boyunca çocuklarına hem bedensel hem de zihinsel olarak gelişime fırsatı sunan çalışmalara imza attığı için Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'e teşekkürlerini iletti. Başkan Özer ise her zaman sporun ve sporcunun yanında olacaklarını belirterek projelerin devam edeceğini belirtti.

"İleride masa tenisi hocası olmak istiyorum. Bu isteğimi gerçekleştirmek için burada çok çalışıyorum"

Spor okulu öğrencilerinden Hiranur Kotenci, ileride masa tenisi hocası olmak istediğini belirterek, "Burada arkadaşlarımla beraber masa tenisi oynuyorum. Zaman zaman farklı yarışmalar yaparak eğlenceli vakit geçiriyoruz. İleride masa tenisi hocası olmak istiyorum. Bu isteğimi gerçekleştirmek için burada çok çalışıyorum. Masa tenisine ilgi duyan arkadaşlarım da belediyenin kurslarına katılarak kendilerini geliştirebilirler. Bu imkanı sağladığı için Başkanımız Ahmet Özer'e teşekkür ederim" dedi.

"Jimnastikle ilgili olimpiyatlara katılmak istiyorum"

Kursta arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirdiğini ifade eden Zeynep Biçer ise, "Burada eğleniyoruz ve farklı hareketleri öğrenme imkanı buluyoruz. Arkadaşlarımla vakit geçiriyor, oyunlar oynuyoruz. İleride jimnastikle ilgili olimpiyatlara katılmak istiyorum, bu hedefime ulaşmak için de çok çalışıyorum. Eğer jimnastiğe ilgi duyan arkadaşlarım varsa, buraya gelebilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt Belediyesi yaz okullarında yetenekler keşfediliyor - Son Dakika

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