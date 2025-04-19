Esenyurt'ta Atıl Otopark Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Atıl Otopark Hizmete Açıldı

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Esenyurt'ta uzun yıllardır atıl durumda bekleyen Büyük Osmanlı Camii Kapalı Otoparkı, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde tamamlanarak hizmete açıldı. Otopark, 180 araç kapasitesiyle mahalle sakinlerine büyük bir rahatlık sağlıyor.

19.04.2025 10:36  Güncelleme: 10:43
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Esenyurt'ta uzun süredir atıl haldeki otopark tamamlanarak hizmete açıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta uzun yıllardır atıl durumda bekleyen yatırımlar, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un öncülüğünde yeniden hayata geçirildi. Akçaburgaz Mahallesi'nde yarım kalan Büyük Osmanlı Camii Kapalı Otoparkı tamamlanarak hizmete açıldı.

Esenyurt'un belirli noktalarında yapımı tamamlanan ve üzün süredir atıl durumda bekletilen yatırımlar, Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un talimatıyla yeniden hayata geçirilmeye başladı. Akçaburgaz Mahallesi'nde yarım kalan Büyük Osmanlı Camii Kapalı Otoparkı tamamlanarak hizmete açılırken, aynı zamanda, ilçenin ilk "Nefes Bahçesi" olma özelliği taşıyan Akçaburgaz Nefes Bahçesi de vatandaşların kullanımına sunuldu.

Yapımı uzun süre önce başlatılan ancak tamamlanamayan Büyük Osmanlı Camii Kapalı Otoparkı, Başkan Vekili Can Aksoy'un girişimleriyle son haline kavuştu. 180 araç kapasiteli otopark, modern güvenlik kamera sistemleri ile donatıldı. Mahalle sakinlerinin yıllardır yaşadığı otopark sorununa çözüm sunan proje vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Otopark açılışında konuşan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, " Türkiye'nin en yoğun nüfuslu ilçesi Esenyurt'ta görevimize başlayalı yaklaşık 6 ay oldu. Göreve başladığımızda yıllardır yarım kalmış projeler, atıl haldeki tesisler, kişiye özel tahsis edilmiş mekanlar ile sık karşılaştık. Bunun yani sıra eğitimden sağlığa kadar adeta kangrene dönmüş onlarca sorun ile yüz yüze kaldık. Geride kalan 6 aylık süreç içerisinde valiliğimiz ve kaymakamlığımız ile koordineli şekilde Esenyurt'un sorunlarını çözmek için kolları sıvadık. Göreve geldiğimizde çok enteresan manzaralarla karşılaştık. Bu otopark kapalıydı, üstünde kuran kursu vardı, o da kapalıydı, kafeteryasıda kapalıydı, kreşi vardı o da kapalıdı. Her şey var ama kapalı. Neden kapalı olduğunu unuttuğumuz yerler bile var. Demek ki iletişimde bir problem var. Birbirimizi sayarak, saygı ile her problemi çözebiliriz. Vatandaşın işi görülsün diye yola çıktık. Olur mu, olmaz mı derken oldu. Ümitlendirdiler bizi, dedilerki 'Bu olursa kuran kursu da olur mu?' o da oldu. Oranın da tahsisini yaptık" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Atıl Otopark Hizmete Açıldı - Son Dakika

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