Esenyurt'ta Bayılma Numarası

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Esenyurt'ta bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta simit tezgahı ile dolaşan bir şahıs, bayılma numarası ile çevredeki vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplamaya çalıştı. Yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Esenyurt'ta çeşitli noktaları kendine mesken edinen simit tepsisi ile dolaşan bir şahıs, bir anda kendini yere atarak bayılma numarası yaptı. Duygu sömürüsü yapan şahıs, kendini bir anda yere atarken tepsisinde taşıdığı simitler yere saçıldı. Bayılma numarası yapan şahsın o anları çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, simit tepsisiyle dolaşan şahsın, kendini yere attığı ve yere düşmesiyle kriz geçiriyormuş gibi hareketler yaptığı anlar yer aldı. Öte yandan şahsın numara yaptığını anlayan bazı vatandaşlar tepki gösterirken yardım etmeye çalışanların da olduğu görüldü.