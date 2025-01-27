Esenyurt'ta Bozuk Yollar Yenileniyor - Son Dakika
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Esenyurt'ta Bozuk Yollar Yenileniyor

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Esenyurt'ta yıllardır ihmal edilen yollar yenileme çalışmalarıyla daha konforlu ve güvenli hale getiriliyor. Ekipler, çeşitli mahallelerdeki sokakları parke ve asfalt ile modern bir görünüm kazandırıyor.

27.01.2025 14:08  Güncelleme: 14:12
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Esenyurt'ta tahrip olan yollar yeniliyor

İSTANBUL - Esenyurt'ta yıllardır yapılmayan bozuk yollar yenilenerek, ulaşım daha konforlu hale getiriliyor.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçenin tahrip olan yollarını parke ve asfalt çalışmalarıyla yeniliyor. Ekipler, yürüttükleri yol çalışmalarıyla sokakları temiz ve modern bir görünüme kavuşturuyor. Bu kapsamda son 1 haftada Battalgazi Mahallesi 308. Sokak, Piri Reis Mahallesi 2279. Sokak, Hürriyet Mahallesi Önder Sokak, Osmangazi Mahallesi Hercai Sokak ve Bağlarçeşme Mahallesi 1157. Sokak yenilendi. Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen çalışmalarla hem sürücülerin hem de yayaların güvenli seyahat etmesi sağlandı.

Sokakların yeni bir görünüme kavuştuğunu ifade eden Battalgazi Mahalle Muhtarı Mustafa Çelik, "Esenyurt Belediyesinin çalışmalarından memnunuz. Mahallemizin ihtiyaçlarını tek tek karşılıyorlar. Belediyemize teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi, bu sokak üç gün önce tamamen harabe durumdaydı. Parke taşlarımız yenilendi, bundan dolayı çok mutluyuz. Halkımız da yapılan işleri görünce seviniyor ve memnun kalıyor bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Bozuk Yollar Yenileniyor - Son Dakika

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