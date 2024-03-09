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Esenyurt'ta camiler Ramazan ayına hazırlandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta ibadethaneler Ramazan ayına hazırlandı. Belediye ekipleri, vatandaşların ibadetlerini daha hijyenik bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki tüm camilerde temizlik çalışmaları başlattı.

Esenyurt'ta camilerin bakım ve temizliğini düzenli olarak gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hazırlıklar kapsamında ilçedeki tüm camilerin camları, kapıları, ayakkabılıkları temizlendi, halıları yıkanarak dezenfekte çalışması yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un yapımını tamamladığı Bulut Camii'nde de tüm alanlar özenle temizlenerek kılınacak ilk teravih namazı için cami hazır hale getirildi. Belediye ekipleri ilçe genelinde bulunan tüm camilerde temizlik çalışmalarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi.

"Temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz"

Esenyurt Belediyesi bünyesinde temizlik ekibi sorumlusu olarak görev yapan Ferdi Bayram, Ramazan ayına girmeden önce tüm camilerin ibadete hazır hale getirildiğini belirterek şunları söyledi; "Esenyurt Belediyesi olarak temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Şu anda camilerimizde temizlik çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Ayrıca Ramazan ayı boyunca da çalışmalarımız devam edecek. Bunların yanında Kur'an kurslarımızda, mescitlerimizde ve cemevlerimizde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız vatandaşlarımızın daha hijyenik ortamlarda ibadet etmelerini sağlamak. Şimdiden tüm Müslüman aleminin Ramazan ayı mübarek olsun.