Esenyurt'ta Kış Spor Okulları İle Gençlerin Gelişimine Destek - Son Dakika
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Genel

Esenyurt'ta Kış Spor Okulları İle Gençlerin Gelişimine Destek

Esenyurt Belediyesi'nin açtığı Kış Spor Okulları, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlarken, sosyal becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmelerine de olanak tanıyor. 7-14 yaş aralığındaki bireyler için çeşitli spor branşlarında eğitim veriliyor.

30.11.2024 19:24
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Esenyurt'ta spor okulları ile çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlanıyor

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi'nin açtığı Kış Spor Okulları'nda genç sporcuların fiziksel gelişimlerine katkı sağlanırken, bir yandan da onların sosyalleşmelerine ve özgüven kazanmalarına imkan sunuluyor.

Esenyurt Belediyesi Kış Spor Okulları, eğitimlerine devam ediyor. Çocukların ve gençlerin spor yapmalarına imkan sağlayan kurslarda futbol, karate, yüzme, basketbol, tekvando gibi birçok farklı branşta eğitim veriliyor. 7-14 yaş aralığındaki çocukların faydalanabildiği spor okullarında, özel gereksinim gerektiren bireyler içinde engelsiz branşlar yer alıyor. Öğrencilerin sadece hobi olarak değil profesyonel olarak da kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayan kurslarda, profesyonel spor kulüplerine de yönlendirme yapılıyor.

"Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz"

Sportif faaliyetlerin aralıksız olarak devam edeceğini ifade eden Esenyurt Belediyesi Futbol Antrenörü Akın Yüce, "Kursumuzda haftanın 5 günü, ücretsiz futbol eğitimi veriyoruz. Burada yetiştirdiğimiz öğrenci guruplarını, yeteneklerine göre spor kulüplerine yönlendiriyoruz. Sağlık için herkesi spor yapmaya davet ediyoruz" dedi.

"Hayalim futbolcu olmak"

Hayalinin futbolcu olmak olduğunu söyleyen Okan İlhan ise, "Buraya gelip antremanımızı yapıyoruz. Ardından şut çalışmalarına geçiyoruz. Hocamız bizimle çok ilgileniyor. İleride hayalim futbolcu olmak. Bu hayalimi gerçekleştirmek içinde eğitimlere katılıyorum. Beni adım adım hayallerime yaklaştıran Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Kış Spor Okulları İle Gençlerin Gelişimine Destek - Son Dakika

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