Esenyurt'ta Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne isim geri verildi - Son Dakika
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Genel

Esenyurt'ta Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne isim geri verildi

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen törenle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne isim geri verildi. Şair Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 61. yıl dönümünde yapılan törene birçok vatandaş katıldı.

04.06.2024 12:28
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Esenyurt'ta 21 yıl aradan sonra Nazım Hikmet ismi Kültür Merkezi'ne verildi

İSTANBUL - Esenyurt'ta 21 yıl önce ismi Esenyurt Kültür Merkezi olarak değiştirilen Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne yeniden Şair Nazım Hikmet Ran'ın ismi ölümünün 61. yıl dönümünde düzenlenen törenle verildi.

Esenyurt Belediyesi tarafından Şair Nazım Hikmet Ran'ın ismi düzenlenen tören ile Esenyurt Kültür Merkezi'ne verildi. 21 yıl önce de Nazım Hikmet Kültür Merkezi olan yapının ismi değiştirilmiş ve tabelası Esenyurt Kültür Merkezi olarak asılmıştı. Şair Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 61. yıl dönümünde düzenlenen programa Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve birçok vatandaş katıldı. Kürsüye çıkarak konuşma yapan Başkan Özer, Kültür Merkezi önünde bulunan Nazım Hikmet Büstü'nün önüne çiçek bıraktı. Tabela açılışı sonrası Nazım Hikmet Parkı'nda ise Şair Nazım Hikmet için anma töreni gerçekleştirildi. Tören sonrasında Kültür Merkezi'nde anma etkinlikleri kapsamında yönetmen ve gazeteci Nebil Özgentürk ile söyleşi, belgesel gösterimi, şiir ve müzik dinletisi yapıldı.

"Mottomuz Esenyurt'u kültür ve sanat başkenti haline getirmektir"

Törende konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "Bugün burada ölümsüz ozan, değerli ozanımız, değerli şairimiz Nazım Hikmet Ran'ın adını verdiğimiz kültür merkezini açtık. Daha önce bu ad buradan sökülmüştü ve kullanılmıyordu. Oysa ülkeler, beldeler, memleketler, o ülkelerden, o beldelerden, o memleketlerden yetişmiş büyük insanların adlarıyla anılırlar. Bugün dünyada Nazım Hikmet denilince Türkiye, Türkiye denilince Nazım Hikmet akla geliyor. Ahmet Arif, Orhan Kemal, Yaşar Kemal akla geliyor. Bunlar hayatları boyunca hep mazlumdan yana zalime karşı durmuş. Kalemleriyle, yazılarıyla, şiirleriyle bu mücadeleyi sürdürmüş olan insanlardır. Bizim de onlara saygı borcumuz var. Onlar bizim yüreğimizde önemli bir tarih bilincidirler. Biz bugün göreve geldiğimizin ikinci ayında bu yanlışı kökünden düzelttik. Bundan sonra Nazım Hikmet Kültür Merkezi'mizde kültür ve sanat faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Geldiğimiz günden beri söylüyoruz. Esenyurtumuzun kültüre, sanata çok büyük ihtiyacı var. Mottomuz Esenyurt'u kültür ve sanat başkenti haline getirmektir. Bunu da Nazım Hikmet'lerin merkezleriyle, Yaşar Kemal'lerin kütüphaneleriyle, Ahmet Arif'lerin şiir etkinlikleriyle yapacağız ve bugün buradan başladık. Esenyurtumuza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne isim geri verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne isim geri verildi - Son Dakika
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