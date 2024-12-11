Esenyurt'ta Pazar Denetimleriyle Güvenli Alışveriş Sağlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Esenyurt'ta Pazar Denetimleriyle Güvenli Alışveriş Sağlanıyor

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki pazarları denetleyerek tüketicilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlıyor. Denetimlerde, pazar düzeni, hijyen ve fiyat etiketleri gibi kriterler kontrol ediliyor.

11.12.2024 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta güvenli alışveriş için pazarlar denetleniyor

Esenyurt'ta zabıtadan pazar denetimi

İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki açık ve kapalı semt pazarlarını denetliyor. Uygulama ile pazar düzeni, tezgah çizgileri, tartı görünürlüğü, fiyat etiketleri ve mevzuata uygunluk kontrol ediliyor.

Esenyurt zabıtası, kapalı ve açık semt pazarlarında gerçekleştirdiği denetimler ile vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlıyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun gereğince yapılan uygulamada, tezgahların hijyen durumu, terazilerin bulunduğu yer, pazar düzeni ve etiket fiyatlarının anlaşılır olması kriterlerine göre kontroller yapılıyor. Pazar esnafını uyulması gereken standartlar ve tüketici hakları konusunda bilgilendiren zabıta ekipleri, vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinliyor.

Tüketici hakları korunuyor

Tüketicilerin haklarını korumak adına denetimlerin tüm pazarlarda devam edeceğini söyleyen semt pazarlarından sorumlu Zabıta Komiseri Ömer Diyeller, "Açık ve kapalı pazarlarımızda vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerimizi sürdürüyoruz. Pazar girişlerimizde terazi uygulamamız devam ediyor. Ayrıca etiketler noktasında ekiplerimiz gerekli kontrollerini yapıyor. Tezgah kurulumlarında çizgi ihlali yapan esnaflarımız uyarılarak, vatandaşlarımızın daha güvenilir bir şekilde alışveriş yapmaları sağlanıyor. 5957 sayılı sebze ve meyve ticaretiyle ilgili kanuna muhalefet eden esnafa cezai işlem de uygulanıyor" dedi.

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, Alışveriş, Güvenlik, Esenyurt, Ekonomi, Zabıta, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Esenyurt'ta Pazar Denetimleriyle Güvenli Alışveriş Sağlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:14 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı
21:19 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
20:34 DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
20:14 Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar Donald Trump: Suriyeliler kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar
19:26 Ukrayna’nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya’dan tedirgin eden açıklama Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama
09:50 Halil Umut Meler’den Devler Ligi’ne damga vuran kararlar Halil Umut Meler'den Devler Ligi'ne damga vuran kararlar
09:48 Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti Yaşlı kadın su kuyusuna düşerek hayatını kaybetti
09:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gaziantep’te ilginç karşılama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gaziantep'te ilginç karşılama
09:42 Suriye’de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada Suriye'de Esad sonrası yeni ve eski hükümet bir arada
09:21 Türkiye’nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi’nin akıbeti belli oldu Türkiye'nin sınırına taşınan Süleyman Şah Türbesi'nin akıbeti belli oldu
09:20 Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 23:26:13. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Pazar Denetimleriyle Güvenli Alışveriş Sağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.