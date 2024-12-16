Esenyurt'ta Taksici ve Yolcu Arasında Gerginlik - Son Dakika
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Genel

Esenyurt'ta Taksici ve Yolcu Arasında Gerginlik

Esenyurt'taki taksici, müşteri yerine otobüs durağına bıraktı. İlginç diyalog kamerada.

16.12.2024 17:59
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Esenyurt taksici ile kadın yolcu arasında ilginç diyalog

Esenyurt'tan Mecidiyeköy'e TEM'den gitmek istedi, yolcu kabul etmeyince durağa bıraktı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir kadın, taksiye binerek Mecidiyeköy'e gitmek istedi. Taksicinin "Tem otoyolundan giderim" şartıyla şaşıran kadın, "Bari İncirli'ye bırakın" dedi. Ancak E-5'e girmek istemeyen sürücü, kadın müşteriyi otobüs durağına bıraktı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz cuma günü Esenyurt'ta meydana geldi. Bir alışveriş merkezinin önünden taksiye binen kadın müşteri Mecidiyeköy'e gitmek istedi. Taksici önce kabul etti, sonra yola çıkınca "TEM'den gidebilirim" dedi. Yolcu ise "Mecidiyeköy meydana gideceğim, TEM'de ne işimiz var" diyerek durumu kabul etmedi. D100 karayolunda trafiği bahane eden sürücü gitmek istemedi. Bunun üzerine yolcu, Bakırköy İncirliye bırakmasını rica etti. Ancak orada da trafik olduğunu belirten sürücü götüremeyeceğini söyledi.

Duruma sinirlenen kadın yolcu o anları telefonla kayıt altına aldı. Bir türlü yer beğenmeyen sürücü, yolcuyu aldığı alışveriş merkezinin önüne tekrar bırakarak yoluna devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Esenyurt'ta Taksici ve Yolcu Arasında Gerginlik - Son Dakika

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