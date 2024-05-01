Eşini yormamak için otomobiliyle ot taşıyan yaşlı adam, yürekleri ısıttı - Son Dakika
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Eşini yormamak için otomobiliyle ot taşıyan yaşlı adam, yürekleri ısıttı

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Hatay'da büyükbaş hayvanları için ot biçen yaşlı adam, eşini yormamak için otları aracıyla taşıdı. Otla kaplanan otomobil ortaya ilginç bir görüntü çıkarırken Nihat Gülen'in 'Hanımımı yormamak için biçtiğimiz otları şekilde arabanın üzerine atıp, getiriyoruz' demesi yürekleri ısıttı. Yaşlı çift, gündüz yaylıma çıkan hayvanların akşam yemi içinde ot biçiyorlar.

01.05.2024 09:23
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Eşini yormamak için otomobiliyle ot taşıyan yaşlı adam, yürekleri ısıttı

HATAY - Hatay'da büyükbaş hayvanları için ot biçen yaşlı adam, eşini yormamak için otları aracıyla taşıdı. Otla kaplanan otomobil ortaya ilginç bir görüntü çıkarırken Nihat Gülen'in "Hanımımı yormamak için biçtiğimiz otları şekilde arabanın üzerine atıp, getiriyoruz" demesi yürekleri ısıttı.

Defne ilçesi Tavla Mahallesi'nde yaşayan 64 yaşındaki Nihat ve 63 yaşındaki Vecihe Gülen çifti, evlerinin yan tarafında bulunan ahırlarında inek ve 2 yavrusunu besliyorlar. Emekli olan aileye ekonomik destek sağlayan inek ve yavruları, baharın gelmesiyle birlikte yeşeren otlarla besleniyorlar. Yaşlı çift, gündüz yaylıma çıkan hayvanların akşam yemi içinde ot biçiyorlar. Biçilen otları yaklaşık 150 metre mesafedeki tarladan ahıra getirmek için traktörü olmayan Nihat Gülen, otları eşini yormamak için otomobiliyle taşıyor. Otlarla kaplanan otomobil ilginç görüntü oluştururken Nihat Gülen'in "Hanımımı yormamak için biçtiğimiz otları şekilde arabanın üzerine atıp, getiriyoruz" demesi yürekleri ısıttı.

Trafiği tehlikeye sokmadan ve aracına zarar vermeden 150 metre mesafedeki tarlasından otomobiliyle ahırına ot getirdiğini ifade eden Nihat Gülen, "Aracımla tarladan 150 metre mesafedeki evimize ot taşıyoruz. Bu işlem yılda birkaç sefer gerçekleşiyor. Hanımımı yormamak için bu şekilde arabanın üzerine atıp, getiriyoruz. Arabaya ve trafiğe zarar vermeden yavaş yavaş getiriyoruz. 1 ineğimiz ve 2 yavrusu var. Onlara ot getirdik, hanımım ve ablam biçti. Eşim düşer dedi ama ben yavaş yavaş giderim dedim" ifadelerini kullandı.

Hayvanları için tarladan ot taşıdıklarını belirten Vecihe Gülen, "3 tane hayvanımız var. 1 ineğimiz ve 2 yavrusu var. Tarladan onlara ot getiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Eşini yormamak için otomobiliyle ot taşıyan yaşlı adam, yürekleri ısıttı - Son Dakika

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