Eski bakanın kardeşi emekli hakim Nedim Adak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Eski bakanın kardeşi emekli hakim Nedim Adak son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Bakırköy'deki evinde ölü bulunan eski bakan Fehim Adak'ın kardeşi emekli hakim Nedim Adak, Florya Yeni Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Adak'ın yakınları, tabutunun üzerine hakim cübbesini koyarak ona veda etti. Cenaze namazının ardından Nedim Adak, Çakmaklı Mezarlığı'na defnedildi.

05.07.2024 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski bakanın kardeşi emekli hakim Nedim Adak son yolculuğuna uğurlandı

Eski hakim son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı

İSTANBUL - İstanbul Bakırköy'deki evinde dün ölü bulunan eski bakan Fehim Adak'ın kardeşi emekli hakim Nedim Adak, son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları ise Adak'ın tabutunun üzerine cübbesini koydu.

Eski Ticaret, Bayındırlık, Tarım ve Hayvancılık Bakanlıkları görevini yapan Fehim Adak'ın kardeşi emekli hakim Nedim Adak (77), dün İstanbul'un Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi'ndeki evinde kızı tarafından ölü bulunmuştu. Nedim Adak için Florya Yeni Camii'nde

bir cenaze töreni düzenlendi. Törene Adak'ın ailesi e sevenleri katıldı. Yakınları tabutunun üzerine hakim cübbesini koyarken Adak, kılınan cenaze namazının ardından Çakmaklı Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: İHA

Yeni Camii, Fehim Adak, Bakırköy, İstanbul, Hakim, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Eski bakanın kardeşi emekli hakim Nedim Adak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:56 Vincenzo Montella’dan UEFA’ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek Vincenzo Montella'dan UEFA'ya Merih Demiral tepkisi: Bizi daha çok motive edecek
17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
19:05 İYİ Parti’den “bozkurt“ işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli İYİ Parti'den "bozkurt" işareti için yasa teklifi: Türklerin ulusal sembolü kabul edilmeli
19:00 Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral’ın heykelini dikecek Bolu Belediyesi, bozkurt işareti yaptığı için ceza alan Merih Demiral'ın heykelini dikecek
18:33 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun’daki devasa yılan iddiasını Haberler.com’a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Samsun'daki devasa yılan iddiasını Haberler.com'a değerlendirdi: Aileye görünen yılan üç harfli
17:28 Ali Koç’un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili “şüpheli“ sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı Ali Koç'un Galatasaray derbisinde yaşanan olaylarla ilgili "şüpheli" sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı
17:14 Transfer imzaya kaldı Mourinho’nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe’ye geliyor Transfer imzaya kaldı! Mourinho'nun 1 numaralı golcüsü Fenerbahçe'ye geliyor
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 21:21:34. #1.13#
SON DAKİKA: Eski bakanın kardeşi emekli hakim Nedim Adak son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement