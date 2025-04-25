Fahrettin Altun: Türkiye Mahalle Baskısını Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Fahrettin Altun: Türkiye Mahalle Baskısını Aştı

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, batının kültür ajanlığından Türkiye'nin çok çektiğini vurguladı.

25.04.2025 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: " Türkiye, batının kültür ajanlığını yapanlardan çok çekti"

"Türkiye'de mahalle baskısı ile yol yürüme döneminin geride kaldı"

BURSA - 'Ölümünün 52. Yılında Kemal Tahir Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hem Türkiye hem de Kemal Tahir, hayatı boyunca batıcılıktan ve batının kültür ajanlığını yapan kurumlardan, aktörlerden çok çekmiştir" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen ve iki gün boyunca sürecek olan 'Ölümünün 52. Yılında Kemal Tahir Sempozyumu' bugün başladı. Sempozyum açılışına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Uludağ Üniversitesi Rektörü Ferudun Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı İsmail Coşkun, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve öğrenciler katıldı.

Türkiye'de mahalle baskısı ile yol yürüme döneminin geride kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hem Türkiye hem de Kemal Tahir, hayatı boyunca batıcılıktan ve batının kültür ajanlığını yapan kurumlardan, aktörlerden çok çekmiştir. Dayatmacı, topluma tepeden bakan, kompleksli ve kifayetsiz muhterislerin tavırlarından bu ülke ve bu ülkenin gerçek fikir insanları çok yoruldu. Bugün de geçmişteki o konforlu saltanatlarını koruyamıyor olsalar da ne yazık ki batıcı kültür ajanlarının züppece tavırlarına şahitlik etmeye de devam ediyoruz. Kendisinden olmayanı yaftalayan, tarafsızlığa tahammülü dahi olmayan amorf bir linç kültürünü ısrarla ve inatla yaşatmaya çalışan bir güruhtan bahsediyoruz. Türkiye'de muhalefet de buna zemin hazırlıyor. Türkiye, gerçekliğinden uzak, ön yargılarla yoğurulan söylemlerin etki oluşturma ve mahalle baskısıyla yol yürüme dönemi artık geride kalmıştır. Biz, dünü, bugünü ve yarını kavrayışımız için bize sunduğu imkanlar dolayısıyla, kültür değerlerimizi maharetli anlatımı dolayısıyla ve hegemonya girişimlerine karşı ortaya koyduğu direnç nedeniyle Kemal Tahir'in eserlerini önemsiyoruz. Kemal Tahir'in eserleri bugün de bu nedenlerle bizim için değer üretmeye devam ediyor ve üretmelidir. Kurtuluş Kayalı hocamızın dediği gibi, batının dünya hakimiyetine ekonomik, toplumsal ve özellikte kültürel direnç olduğu sürece Kemal Tahir'in yaklaşımları hep önemini koruyacaktır. Baykan Sezer'in dediği gibi Türk toplumu sorgulamayı sürdürür, kendisiyle ilgili söz sahibi olma konusunda kararlı olursa Kemal Tahir'in başlattığı düşünce canlılığını, zenginleşmesini sürdürecek ve koruyabilecek. Günümüz Türkiye'sinde Kemal Tahir'in çalışmalarını, onun bıraktığı yerden ileriye götürme imkanı da fazlasıyla mevcuttur. Sempozyumumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İstanbul Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi'ni tebrik ediyorum. Bu vesileyle Uludağ Üniversitesi'nin 50. yılını da kutluyorum" şeklinde konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Fahrettin Altun, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kemal Tahir, Sempozyum, Politika, Türkiye, Kültür, Sanat, Genel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Genel Fahrettin Altun: Türkiye Mahalle Baskısını Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gazze için kurban bağışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze için kurban bağışı
6.2’nin ardından İstanbul’da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde
İstanbul’da 83 bina az hasarlı İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
Fenerbahçe’den Hakan Safi, başkan Ali Koç’u istifadan döndürdüğü iddialarını yalanladı Fenerbahçe'den Hakan Safi, başkan Ali Koç'u istifadan döndürdüğü iddialarını yalanladı
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Türkiye hilafet çalışmalarını başlatmalıdır İlahiyatçı Ali Rıza Demircan: Türkiye hilafet çalışmalarını başlatmalıdır
Okul dönüşü kaybolmuştu 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz’dan kahreden haber Okul dönüşü kaybolmuştu! 13 yaşındaki Sefa Çağlar Glavuz'dan kahreden haber
Yıllar sonra teknik direktörlük yapacak Valdes’in başına geçtiği takıma bakın Yıllar sonra teknik direktörlük yapacak! Valdes'in başına geçtiği takıma bakın
Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı Pakistan, Hindistan vatandaşlarına vize vermeyi askıya aldı
İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı İBB soruşturmasında iş insanı Adnan Bıçakçı tutuklandı
İstanbul’da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek AFAD’dan açıklama var İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var

16:56
Trabzonspor’un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
16:50
Bakan Tekin’den tartışma yaratacak ’’Başörtüsü’’ çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak ''Başörtüsü'' çıkışı: Okula alınmama riskleri var
16:32
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ’’Sonun acı olacak’’ paylaşımına bomba yanıt
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt
14:27
Bülent Uygun’un acı günü Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
Bülent Uygun'un acı günü! Canından çok sevdiği kızı hayatını kaybetti
13:58
Simav’da peş peşe 3 deprem ’Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir’ uyarısı
Simav'da peş peşe 3 deprem; 'Bir sürü küçük fay var, fırtına yaşanabilir' uyarısı
23:23
Fatih Tekke’den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
Fatih Tekke'den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
23:13
Trump, Putin’e adeta destek çıktı: Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
Trump, Putin'e adeta destek çıktı: Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
23:09
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF’ye başvurdu
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye başvurdu
22:54
Adım adım Final Four’a Fenerbahçe Beko, Paris Basket’i 89-72 yendi
Adım adım Final Four'a! Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i 89-72 yendi
22:25
Rakip Galatasaray Göztepe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi
Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
22:13
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
22:09
Mardin’de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama
Mardin'de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama
21:55
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına ’soykırım’ demedi
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi
21:23
Transferin tarihi bile belli Osimhen’in gitmek istediği takımı duyurdular
Transferin tarihi bile belli! Osimhen'in gitmek istediği takımı duyurdular
21:21
İstanbul’da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek AFAD’dan açıklama var
İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 17:56:25. #7.12#
SON DAKİKA: Fahrettin Altun: Türkiye Mahalle Baskısını Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.