Fatih Belediye Başkanı Turan: "Kadırga Sanat Galerisi bu bölgenin ayağa kalkması için de önemli bir proje"
Fatih'te Gülçin Anmaç Sanat Atölyesi "İstanbul Tasvirleri" Sergisi ile açıldı
İSTANBUL - 'İstanbul Tasvirleri' Gülçin Anmaç Sanat Atölyesi Sergisi Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerilerinde açıldı. Açılışa katılan Fatih Belediye Başkanı Turan, "Kadırga Sanat Galerisi bu bölgenin ayağa kalkması için de önemli bir proje" dedi.
Fatih Belediyesi, Kadırga Sanat Galerileri Gülçin Anmaç ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "İstanbul Tasvirleri" sergisine ev sahipliği yaptı. Sergide İstanbul'un zengin mimarisinin seçili tarihi eserleri, şehrin mekanları, doğası, yaşamı, şiirleri minyatür sanatıyla buluştu.
İstanbul'u odağına alacak olan "İstanbul Tasvirleri" sergisi; mukaddes şehirler, İstanbul'un mekanları, kuşları, kapıları, esnafı, şiirleri, kayıp tarihi bölümleriyle anlattı. Klasik minyatür sanatında kullanılan geleneksel malzemeler ve teknikler ile hazırlanan İstanbul Tasvirleri sergisi eserleri; İstanbul'dan aldığı ilhamı sanatsever ziyaretçilerin beğenisine sundu.
"Fatih'in sanat ile taçlanması gerekiyor"
"İstanbul Tasvirleri" Gülçin Anmaç Sanat Atölyesi Sergisi'ne katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih'in sanat ile taçlanması gerekiyor. Sanatçı olmazsa mekan olmazsa bunların da olma ihtimali yok. "İlim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder" demişler. Fatih'te maalesef bu tür mekanlar yoktu. İçinde bulunduğumuz Kadırga Sanat Galerilerinin olduğu yer olan Kadırga aslında İstanbul'un en tarihi semtlerinden bir tanesi. Üzerine bir sürü hikaye yazılmış bir semt burası. Bazı bölgeleri çöküntü alanı gibi gözükse de inşallah yakın zamanda onları hayata geçirecek birçok fonksiyon icra edeceğiz" dedi.
"Kadırga Sanat Galerisi bu bölgenin ayağa kalkması için de önemli bir proje"
Turan, "Kadırga Sanat Galeri aslında sadece sanata destek projesi değil. Bu bölgenin de ayağa kalkması için önemli bir proje. Buranın üst katı da mesela şu anda Fatih'in önemli kütüphanelerinden bir tanesi. Dolayısıyla sizin bugün buraya gelmeniz aslında bölgeye yapmak istediğimiz hadiseydi. Bugün burayı eserleriyle ve emekleriyle şenlendiren çok değerli sanatçımız Gülçin Anmaç Hanımefendiye ve onun değerli öğrencilerine bu beldenin belediye başkanı olarak saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
"10 yıldır ders verdiğim öğrencilerim şimdi sanatçı arkadaşlarım oldu"
Atölyeyi 12 arkadaş birlikte kurduklarını söyleyen Gülçin Anmaç, "İstanbul Tasvirleri" sergimizi 12 sanatçı bir arada oluşturduk. Yaklaşık 10 yıldır ders verdiğim atölyemden yetişmiş öğrencilerim şimdi sanatçı arkadaşlarım oldu. Onlarla birlikte İstanbul'u anlattığımız bir sergi oldu" diye konuştu.
85 eser ile "İstanbul Tasvirleri"
Fatih Belediyesi tarafından kurulan Kadırga Sanat Galerilerinde "İstanbul Tasvirleri" sergisini hazırlayan Anmaç, "Kadırga Sanat Galerileri, Fatih Belediyesi'nin güzel galerilerindeyiz. Buradaki sergimiz "İstanbul Tasvirleri." 85 tane eser ile İstanbul'un mekanlarını, mesleklerini, kuşlarını ve kayıp tarihini anlatarak böyle bir İstanbul gezisi yapıyoruz minyatürlerle. Çok mutluyuz çok büyük bir kalabalık var. Sergimizin bir kitabi var bunun içim Fatih Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" dedi.
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