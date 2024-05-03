Fatih Sultan Mehmet vefatının 543'üncü yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
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Genel

Fatih Sultan Mehmet vefatının 543'üncü yılında kabri başında anıldı

Osmanlı Cihan Devleti padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Han, vefatının 543'üncü yılında kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı.

03.05.2024 19:06  Güncelleme: 19:22
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Fatih Sultan Mehmet vefatının 543'üncü yılında kabri başında anıldı

İSTANBUL - Osmanlı Cihan Devleti padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Han, vefatının 543'üncü yılında kabri başında dualarla anıldı.

1453 yılında İstanbul'u fetheden Osmanlı Cihan Devleti padişahlarından Fatih Sultan Mehmet Han için, vefatının 543'üncü yıl dönümünde Fatih Camii Haziresindeki kabri başında tören düzenlendi. Anma programına İstanbul Valisi Davut Gül, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan katıldı. Anma töreni Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Daha sonra İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş dua etti.

"Rabbim bizi ceddimize yaraşır şekilde nesiller yetiştirmeye vesile kılsın"

Programda konuşan Vali Davut Gül, "Bu toprakları tesadüfen vatan edinmedi. Ecdadımızın canıyla, malıyla verdikleri bir mücadele var. Sultan Fatih, Peygamber Efendimizin müjdesini yerine getirmek için ordularıyla olağanüstü bir gayreti, başarısıyla İstanbul'u sonsuza kadar Müslüman Türk yurdu yaptı. Biz de bugün Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün organizasyonunda kaymakamımız, belediye başkanımız, hocalarımızla birlikte kabirde dua ettik. Mekanı cennet olsun. Rabbim bizi ceddimize yaraşır şekilde nesiller yetiştirmeye vesile kılsın" dedi.

"Fatih, bugün ecdadımızın yüzlerce binlerce eseriyle ayakta olan bir yer"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise "Anmadan maksadımız ne: Hem Fatihi anmak hem de fetih ruhunu bilincine sahip olan insanlara bu duygunun yaşatılması. Fatih, bugün ecdadımızın yüzlerce binlerce eseriyle ayakta olan bir yer. Rahmet diliyoruz.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Fatih Sultan Mehmet vefatının 543'üncü yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

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