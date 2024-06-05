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Fatih'te 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi: Çocuklar dev karbon ayak izi tablosu tasarladı

İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çok sayıda öğrenicinin katıldığı 'Geleceğe Mektup' etkinlikleri düzenlendi. Çeşitli yarışmaların ve atölyelerin gerçekleştirildiği etkinlikte çocuklar, dev bir karbon ayak izi tablosu tasarladı.

Fatih Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla 'Geleceğe Mektup' etkinlikleri düzenlendi. Karasurları Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik adını, 200 öğrencinin Fatih'i 10 yıl sonra nasıl görmek istediklerini anlattıkları mektuplardan aldı. Etkinlikte, 'Atığını Doğru Ayır' yarışması, tekstilden tablo, bez çanta boyama ve sıfır atık atölyeleri gerçekleştirildi. Çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan atölyelerdeki çocukları ziyaret ederek onlarla vakit geçirdi. Başkan Turan'ın bir konuşma gerçekleştirdiği etkinlikte, 2'li takımlar oluşturan öğrenciler, iklim değişikliği farkındalığını ortaya koymak için 12 parça karbon ayak izi tablosu tasarladı. Puzzle parçaları gibi olan 12 tablonun bir araya getirildiği etkinlikte, dev bir karbon ayak izi tablosu ortaya çıktı. Tabloları inceleyerek imzasını atan Başkan Turan, çocuklarla fotoğraf çektirdi. Halk oyunları gösterisi yapan öğrenciler doyasıya eğlenirken, çocuklara mısır ve pamuk şeker ikram edildi. Çeşitli yarışmalar ve atölyelerde eğlenen çocuklar, renkli görüntülere sahne oldu.

"Fatih'te çevre, sıfır atık, karbon ayak izi konusunda büyük bir farkındalık oluştu"

'Geleceğe Mektup' etkinliğinde konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla farkındalığı artırmak için gençlerimiz ve çocuklarımızla Fatih'teki Karasurları Millet Bahçesi'nin bu güzel alanında bazı faaliyetlerde bulunuyoruz. Allah'a şükür son dönemde Fatih'te çevre, sıfır atık, karbon ayak izi konusunda büyük bir farkındalık oluştu. Bence önemli aktörlerden bir tanesi de Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin bu konuda öncülük etmesidir. Gençlerimizde de artık bu bilincin oturduğunu görüyoruz. Bizim de bugün amacımız, zaten çevre farkındalığının oluşturulmasıdır. Fatih'te içinde bulunduğumuz bu örnek bile çevrenin ne olduğunu gösteriyor. Geçmişte bu alan niteliksiz yapılarla dolu, çevreyi kirleten alanlarken şimdi tamamen yeşil alanlara döndü. Böyle bir mekanda da çevre gününün kutlamasının yapılması bence önemli bir faaliyet olarak görüyoruz. Bundan sonra da inşallah Fatih'i daha sağlıklı bir geleceğe hazırlamak için yaptığımız faaliyetler artarak devam edecek" dedi.

"Hepsini birleştirip kocaman bir tablo çıkaracağız"

Dev karbon ayak izi tablosunun bir parçasını hazırlayan 2'li takım üyelerinden Medine Özüm, "Burada resim yapıyoruz. Küresel ısınma ve çevreye katkılarıyla ilgili boyama yapıyoruz" dedi. Dilan Karaaslan ise, "12 parçaya böldüler, herkes boyamasını yapınca Başkan M. Ergün Turan bizim resmimize imza atacak. Sonra hepsini birleştirip kocaman bir tablo çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"Kalpler ve gülücükler yapıyorum"

Bez çanta boyama etkinliğine katılan Meryem Kara, "Boyadığım ellerimi çantalara bastırıyorum. Kalpler ve gülücükler yapıyorum. İsmimi yazıyorum" şeklinde konuştu.

"Etkinlik yerleri keşfettim"

Etkinliklerin çok güzel olduğunu ifade eden Seyran Paşiko, "Atölyeleri gezdim. Etkinlik yerleri keşfettim. Her yer güzeldi" diye konuştu.