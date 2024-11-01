Fırın sahibi işçi bulamayınca kendisi çalışmaya başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Fırın sahibi işçi bulamayınca kendisi çalışmaya başladı

Geniş Video İzle

Antakya'da fırın sahibi Hilmi Kara, kalifiye işçi bulamadığı için kendi ustalığına döndü.

01.11.2024 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2 bin TL yevmiye ile çalıştıracak kalifiyeli işçi bulamayınca küreği eline alıp, fırının başına geçti

İşletme Sahibi: Hilmi Kara: "İşçiler de fahiş fiyatlar isteyince iş başa düştü"

İşletme Sahibi Hilmi Kara: "Günlük Bin 500 TL ile 2 bin TL vermemize rağmen düzgün ve kalifiye eleman bulamıyoruz"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 25 yıldır fırıncılık yapan işletme sahibi Hilmi Kara, günlük 2 bin TL yevmiye vermesine rağmen kalıcı ve kalifiyeli işçi bulamayınca kendi ustalık yapmaya devam ediyor.

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaşayan Hilmi Kara, 25 yıldır hem fırın ve kasap işleterek para kazanıyor. İş yerinde işçilere istihdam sağlayan Kara, aylardır fırın bölümü için işçi arıyor. Son birkaç ayda 6 fırıncı değiştiren Kara, çalışma saatlerini ve günlük yevmiyeyi beğenmedikleri için fırıncıların 1 hafta çalışıp işi bıraktıklarını belirtti. Nitelikli işçi bulamamaktan şikayetçi olan Kara, günlük Bin 500 TL ile 2 bin TL ücret vermesine rağmen çalıştıracak kalıcı ve kalifiyeli işçi bulamayınca kendisi çalışmaya devam ediyor.

"İşçiler de fahiş fiyatlar isteyince iş başa düştü"

İşçilerin fahiş fiyat istemesinin ardından kendisi fırında çalışmaya başlayan Hilmi Kara, "25 yıllık işletme sahibiyim. Yaşadığımız personel sıkıntısından dolayı kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Kasap olsun veya fırın olsun eleman bulamıyoruz. Genel olarak esnafın problemi bu. Yeni genç nesil esnaflığa yönelmiyor ve kolay para kazanmanın derdindeler. İşçiler de fahiş fiyatlar isteyince iş başa düştü. İşleri kendimiz yapıyoruz. Son birkaç ayda 5 veya 6 işçi fırın işini bırakarak gitti. İşçiler çalışma sistemini, ücretini ve saatlerini beğenmiyorlar. İstedikleri fahiş ücretler, yaptığımız işe değmiyor. Bu yüzden çalışmıyorlar" dedi.

"Günlük Bin 500 TL ile 2 bin TL vermemize rağmen düzgün ve kalifiye eleman bulamıyoruz"

Günlük 2 bin TL vermesine rağmen fırında çalışacak işçi bulamayan Hilmi Kara, "Günlük Bin 500 TL ile 2 bin TL arasında para veriyoruz. Bir türlü işçileri para konusunda memnun edemiyoruz ve daha fazlasını istiyorlar. İşçinin beklentisi 2 bin TL ile 3 bin TL arasında istiyorlar. Yani bizden daha fazla kazanmak istiyorlar. Fırınlara göre değişir bizim fırınımız zor değil. Günde fırın bölümünde bir çuval un bile bitiremiyoruz. Yaptığımız işe göre verdiğimiz para yine çok fazla. Günlük Bin 500 TL ile 2 bin TL vermemize rağmen düzgün ve kalifiye eleman bulamıyoruz. Kalıcı eleman bulamıyoruz. Bir hafta çalışıp bir hafta sonra geri gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Antakya, Fırıncı, Ekonomi, Genel, Yaşam, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Genel Fırın sahibi işçi bulamayınca kendisi çalışmaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:30:03. #1.13#
SON DAKİKA: Fırın sahibi işçi bulamayınca kendisi çalışmaya başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.