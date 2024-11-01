Fırın sahibi işçi bulamayınca kendisi çalışmaya başladı

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2 bin TL yevmiye ile çalıştıracak kalifiyeli işçi bulamayınca küreği eline alıp, fırının başına geçti

İşletme Sahibi: Hilmi Kara: "İşçiler de fahiş fiyatlar isteyince iş başa düştü"

İşletme Sahibi Hilmi Kara: "Günlük Bin 500 TL ile 2 bin TL vermemize rağmen düzgün ve kalifiye eleman bulamıyoruz"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde 25 yıldır fırıncılık yapan işletme sahibi Hilmi Kara, günlük 2 bin TL yevmiye vermesine rağmen kalıcı ve kalifiyeli işçi bulamayınca kendi ustalık yapmaya devam ediyor.

Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'nde yaşayan Hilmi Kara, 25 yıldır hem fırın ve kasap işleterek para kazanıyor. İş yerinde işçilere istihdam sağlayan Kara, aylardır fırın bölümü için işçi arıyor. Son birkaç ayda 6 fırıncı değiştiren Kara, çalışma saatlerini ve günlük yevmiyeyi beğenmedikleri için fırıncıların 1 hafta çalışıp işi bıraktıklarını belirtti. Nitelikli işçi bulamamaktan şikayetçi olan Kara, günlük Bin 500 TL ile 2 bin TL ücret vermesine rağmen çalıştıracak kalıcı ve kalifiyeli işçi bulamayınca kendisi çalışmaya devam ediyor.

"İşçiler de fahiş fiyatlar isteyince iş başa düştü"

İşçilerin fahiş fiyat istemesinin ardından kendisi fırında çalışmaya başlayan Hilmi Kara, "25 yıllık işletme sahibiyim. Yaşadığımız personel sıkıntısından dolayı kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Kasap olsun veya fırın olsun eleman bulamıyoruz. Genel olarak esnafın problemi bu. Yeni genç nesil esnaflığa yönelmiyor ve kolay para kazanmanın derdindeler. İşçiler de fahiş fiyatlar isteyince iş başa düştü. İşleri kendimiz yapıyoruz. Son birkaç ayda 5 veya 6 işçi fırın işini bırakarak gitti. İşçiler çalışma sistemini, ücretini ve saatlerini beğenmiyorlar. İstedikleri fahiş ücretler, yaptığımız işe değmiyor. Bu yüzden çalışmıyorlar" dedi.

"Günlük Bin 500 TL ile 2 bin TL vermemize rağmen düzgün ve kalifiye eleman bulamıyoruz"

Günlük 2 bin TL vermesine rağmen fırında çalışacak işçi bulamayan Hilmi Kara, "Günlük Bin 500 TL ile 2 bin TL arasında para veriyoruz. Bir türlü işçileri para konusunda memnun edemiyoruz ve daha fazlasını istiyorlar. İşçinin beklentisi 2 bin TL ile 3 bin TL arasında istiyorlar. Yani bizden daha fazla kazanmak istiyorlar. Fırınlara göre değişir bizim fırınımız zor değil. Günde fırın bölümünde bir çuval un bile bitiremiyoruz. Yaptığımız işe göre verdiğimiz para yine çok fazla. Günlük Bin 500 TL ile 2 bin TL vermemize rağmen düzgün ve kalifiye eleman bulamıyoruz. Kalıcı eleman bulamıyoruz. Bir hafta çalışıp bir hafta sonra geri gidiyorlar" ifadelerini kullandı.