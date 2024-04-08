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Gaziantep'te çarşı pazarda bayram yoğunluğu

GAZİANTEP - Gaziantep'te Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşandı.

Gaziantep'te Ramazan Bayramı'na 2 gün kala alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Ramazan Bayram'ı için hazırlık yapan vatandaşlar giysi, tatlı, kuruyemiş, şeker ve kolonyaya ilgi gösterdi. Çarşı esnafı Kenan Sefiloğlu, bayramdan dolayı çarşıda birkaç gündür yoğunluk olduğunu ve bu yoğunluğun bayram boyunca devam edeceğini söyledi.

"Bu yoğunluk bayramda da sürer"

Yoğunluğun bayram süresince devam edeceğini belirten Sefiloğlu, "Ramazan Bayramı'ndan dolayı çarşı biraz kalabalık. 9 günlük bir tatil olduğu için de yerli turistlerimiz ve yabancı turistlerimiz geliyor. Tabii bu yoğunluk bayramda da sürer. Bizim Gaziantepli vatandaşlarımız kurabiyelik ürünler alıyor. Şehir dışından gelen vatandaşlar da salça, biber ve kurutmalık gibi ürünleri tercih ediyor" diye konuştu.