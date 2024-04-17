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Gaziantep'te kebaplık şiş mesaisi başladı

GAZİANTEP- Gaziantep'te havaların ısınmasıyla birlikte piknik sezonu açıldı. Kebap tüketiminin yoğun olduğu şehirde ustalar da yoğun mesaiye başladı.

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 50 yıldır kebaplık şişi yapan ve satan usta Mehmet Kurt, havaların ısınmasıyla yoğun mesaiye başladıklarını söyledi. Bakırcılar Çarşısı'nda yarım asırdır mesleğini sürdüren usta, piknik sezonunun başlamasıyla birlikte işlerinde bir artış gözlemlediklerini belirtti.

"Her yıl yoğun mesai yapıyoruz"

Havaların ısınmasıyla işlerin yoğunlaştığını söyleyen Kurt, "Bu mesleğe 16 yaşında başladım ve 50 yıldır bu işi yapıyorum. Her yıl yoğun mesai yapıyoruz. Çünkü şimdi şiş yapmaya başlamazsak yetiştiremeyiz. Biz şimdi şiş yapımına başladık. Şimdi sakin zamanda üretim yapmamız önemli. Kebaplık şişler kendi içinde ayrılıyor. Patlıcan kebaplık şiş, ciğerlik şiş, kuşbaşılık şiş ve kıyma kebaplık şiş. Bu şişlerin ayrı olmasının sebebi ise etlerin kalın veya ince şişte güzel pişmesidir. Şişlerin fiyatı ise şöyle; Patlıcan kebaplık şiş 15 TL, ciğerlik şiş 5 TL, kuşbaşılık şiş 10 TL ve kıyma kebaplık şiş 20 TL" dedi.

"Ayakta kalmaya çalışıyoruz"

Teknolojiye direnerek şehrin kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını aktaran Kurt, "Tek başıma çalışıyorum. Her gün 150 - 200 tane şiş yapıyorum. Kendi elimizle emekle yapıyoruz şişleri. Teknolojiye direniyoruz. Ayakta kalmaya çalışıyoruz" diye konuştu.