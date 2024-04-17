Gaziantep'te kebaplık şiş mesaisi başladı
GAZİANTEP- Gaziantep'te havaların ısınmasıyla birlikte piknik sezonu açıldı. Kebap tüketiminin yoğun olduğu şehirde ustalar da yoğun mesaiye başladı.
Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 50 yıldır kebaplık şişi yapan ve satan usta Mehmet Kurt, havaların ısınmasıyla yoğun mesaiye başladıklarını söyledi. Bakırcılar Çarşısı'nda yarım asırdır mesleğini sürdüren usta, piknik sezonunun başlamasıyla birlikte işlerinde bir artış gözlemlediklerini belirtti.
"Her yıl yoğun mesai yapıyoruz"
Havaların ısınmasıyla işlerin yoğunlaştığını söyleyen Kurt, "Bu mesleğe 16 yaşında başladım ve 50 yıldır bu işi yapıyorum. Her yıl yoğun mesai yapıyoruz. Çünkü şimdi şiş yapmaya başlamazsak yetiştiremeyiz. Biz şimdi şiş yapımına başladık. Şimdi sakin zamanda üretim yapmamız önemli. Kebaplık şişler kendi içinde ayrılıyor. Patlıcan kebaplık şiş, ciğerlik şiş, kuşbaşılık şiş ve kıyma kebaplık şiş. Bu şişlerin ayrı olmasının sebebi ise etlerin kalın veya ince şişte güzel pişmesidir. Şişlerin fiyatı ise şöyle; Patlıcan kebaplık şiş 15 TL, ciğerlik şiş 5 TL, kuşbaşılık şiş 10 TL ve kıyma kebaplık şiş 20 TL" dedi.
"Ayakta kalmaya çalışıyoruz"
Teknolojiye direnerek şehrin kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını aktaran Kurt, "Tek başıma çalışıyorum. Her gün 150 - 200 tane şiş yapıyorum. Kendi elimizle emekle yapıyoruz şişleri. Teknolojiye direniyoruz. Ayakta kalmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Son Dakika › Genel › Gaziantep'te kebaplık şiş mesaisi başladı - Son Dakika
Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, bayram boyunca 303 ekip ve 105 araçla bölgede görev yapacak. SCADA sistemiyle ölçüm, izleme ve kumanda faaliyetleri kontrol edilecek. Saha ekipleri kesintileri engellemek ve enerji sürekliliğini sağlamak için çalışacak.
Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi oto kiralama işletmeleri istedikleri doluluğu bulamadı. Geçtiğimiz yıllara oranla rezervasyonlar yüzde 20 düşüş gösterdi. İşletme sahipleri bayrama 2-3 gün kala umutlu olduklarını belirtti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bu yılki Çin-ASEAN Fuarı'na (CAEXPO) Özel Ortak Ülke olarak katılacağını duyurdu. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi bir ülke olan BAE, fuarda kendi ulusal pavyonunu da kuracak. Bu yıl, Çin ile BAE arasında diplomatik ilişkilerin 40. yıldönümü kutlanıyor. CAEXPO'nun düzenlendiği Guangxi bölgesi, Çin'in dışa açılımı ve ASEAN ülkeleriyle işbirliği için önemli bir merkez konumunda bulunuyor.
Seçimde beklediği sonucu elde edemeyen İYİ Parti'de Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü genel kurultayda aday olmayacağını açıkladı.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda bayramların esnaf için sadece ticari bir fırsat olmadığını, aynı zamanda toplumsal ve kültürel öneme sahip özel günler olduğunu belirtti. Palandöken, esnaf ve sanatkarlara bol ve bereketli işler, artan kazançlar diledi ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir haftada 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve çeşitli suçlardan aranan 118 kişi yakalandı. Çalışmalar sonucunda çok sayıda silah, mermi ve çalıntı araç ele geçirildi. Ayrıca kumar oynatan iş yerlerine ve kumar oynayanlara da adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın can ve mal güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, son bir haftada 27 kişi yakalandı. Operasyonlar sonucunda 240 adet kol saati, 18 adet güneş gözlüğü ve 1 adet sahte çek ele geçirildi. Yakalanan kişilere gerekli yasal işlemler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için suç organizasyonlarına karşı mücadelesini sürdüreceğini açıkladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir haftada 30 operasyon düzenledi ve 65 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler, silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için mücadelenin devam edeceğini belirtti.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yapılan seçimlerde kazanan ve kaybeden aileler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı. Kavga taşlı ve sopalı bir şekilde gerçekleşti.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0040 liradan, avro 34,6830 liradan haftaya başladı. Doların satış fiyatı 31,9480 liradan 32,0040 liraya yükseldi. Avronun satış fiyatı ise 34,5710 liradan 34,6830 liraya yükseldi.
Google, Android uygulamasının tasarımında değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Şirket, arama sırasında alt gezinme çubuğu dahil olmak üzere yeni tasarımlar üzerinde çalışmalarını hızlandırıyor. Google uygulamasının son test sürümünde, arama çubuğunun alt gezinme çubuğunun bir parçası olacağı ortaya çıktı. Bu değişiklikler, Android için arama ve gezinmeyi daha rahat hale getirecek gibi görünüyor.
Android cihazlarda bulunan Circle to Search özelliği, bildirim çubuğunda çalışmamakta ve metinleri kopyala-yapıştır yöntemiyle eklemeye izin vermemektedir. Bu sorunun çözümü için ilerleyen güncellemeler beklenmektedir.
Sizin düşünceleriniz neler ?