Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe, şehit ailelerini ağırladı - Son Dakika
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Genel

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe, şehit ailelerini ağırladı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit aileleriyle bir araya geldi. Konuklarla yakından ilgilenen Bahçetepe, 'Bu belediye, sizlerin belediyesi. Yapabileceğimiz her şeyde, her imkanda sizlerle beraberiz. Her daim emrinizdeyiz' dedi.

13.06.2024 09:20
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Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe, şehit ailelerini ağırladı

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehit aileleriyle bir araya geldi. Konuklarla yakından ilgilenen Bahçetepe, "Bu belediye, sizlerin belediyesi. Yapabileceğimiz her şeyde, her imkanda sizlerle beraberiz. Her daim emrinizdeyiz" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Babalar Günü vesilesiyle şehit ailelerinin bir arada olduğu program düzenledi. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, duygusal anlara sahne oldu. Program boyunca şehit aileleriyle yakından ilgilenen ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Bahçetepe, onların her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Yemek ikramının ardından Başkan Bahçetepe, şehit babalarına kendileri için hazırlanan Babalar Günü hediyelerini de takdim etti.

"Her daim emrinizdeyiz"

Programda konuşan Başkan Bahçetepe, "Şehit ailelerimiz bizim için çok kıymetli. Bugün burada olmamız, bu sofralarda buluşmamız, aslında şehitlerimizin canlarını ortaya koyması, fedakarlık göstermesi ve onun sonuçlarıdır. Ülkemizin dört bir yanında, Gaziosmanpaşa'da İstanbul'da, Türkiye'mizin her bir yerinde canını ortaya koyan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Davetimize geldiğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu belediye, sizlerin belediyesi. Yapabileceğimiz her şeyde, her imkanda sizlerle beraberiz. Her daim emrinizdeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe, şehit ailelerini ağırladı - Son Dakika


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