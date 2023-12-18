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Gaziosmanpaşa'da Başkan Usta'dan vatandaşlara balık ikramı - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Başkan Usta'dan vatandaşlara balık ikramı

İstanbul'da yapılan denetimlerde kaçak avlanıldığı tespit edilen 3 ton balık, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Dağıtım Gaziosmanpaşa Meydanı'nda gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği balık dağıtımına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.

Gaziosmanpaşa\'da Başkan Usta\'dan vatandaşlara balık ikramı
18.12.2023 - 22:14,
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Gaziosmanpaşa'da Başkan Usta'dan vatandaşlara balık ikramı

İSTANBUL - İstanbul'da yapılan denetimlerde kaçak avlanıldığı tespit edilen 3 ton balık, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde kayıt dışı avlandığı tespit edilen 3 ton balık, Gaziosmanpaşa Belediyesince vatandaşlara dağıtıldı. Dağıtım Gaziosmanpaşa Meydanı'nda gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği balık dağıtımına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Balık dağıtımı gerçekleştirilen meydanda uzun kuyruklar oluştu. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da eldivenlerini takarak sıraya giren Gaziosmanpaşalı vatandaşlara balık dağıttı.

"Komşularımızı bu mevsim de unutmadık"

Balık dağıtımı esnasında basın mensuplarına konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Yaklaşık bir aydır Gaziosmanpaşa ilçemizde her hafta bir mahallede balık dağıtımı yapıyoruz. Denizde yakalanan balığı buraya getiriyoruz, burada vatandaşımıza taze balık ikramında bulunuyoruz. Oldukça da fazla ilgi oluyor. Komşularımızı bu mevsim de unutmadık. Önce öylesine başlamıştık. Ama vatandaşlarımız taze balığa yoğun ilgi gösterdiği için her hafta bunu yapmaya gayret ediyoruz. Bazıları pişiriyor ve davet ediyorlar. Tabi yemesi daha güzel. Her mahallede bu çalışmayı yaptık. Bazen ihtiyaç gelen mahallelere servis yapıyoruz" dedi.

Belediyenin güzel işler yaptığını belirten vatandaş, "Bence çok güzel. Herkes balık yiyebilecek. Memnunum, güzel şeyler yapıyorlar. Çocuklarım için olsun, güzel bir semtte oturuyoruz bence. Yatırım yapılıyor. Kesinlikle pişireceğim, balık çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya teşekkür eden Sevilay Kazar ise, "Teşekkür ederim. İlk defa ben böyle bir şey gördüm. Afiyet olsun alanlara. Başkanımıza da teşekkür ederim. Sezon açıldığından beri ilk defa yiyeceğim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da Başkan Usta'dan vatandaşlara balık ikramı - Son Dakika
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