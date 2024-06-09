Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'nde yıl sonu etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Genel

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'nde yıl sonu etkinliği düzenlendi

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'nin 2023-2024 eğitim öğretim yıl sonu etkinliğinde minik öğrenciler sahneye çıktı. Velilere gösterilerini sergileyen minikler, renkli görüntülere sahne oldu.

09.06.2024 15:37
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Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'nde yıl sonu etkinliği düzenlendi

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'nin 2023-2024 eğitim öğretim yıl sonu etkinliğinde minik öğrenciler sahneye çıktı. Velilere gösterilerini sergileyen minikler, renkli görüntülere sahne oldu.

Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi 2023 - 2024 eğitim öğretim yılını düzenlenen etkinlikle kapattı. Gaziosmanpaşa Şehir Tiyatroları Sahnesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sahneye çıkan minik öğrenciler, velilere hazırlamış oldukları gösterileri sergiledi. Sahneye çıkan miniklerin heyecanları gözlerinden okunurken, çocuklarını sahnede gören veliler ise duygu dolu anlar yaşadı. Birçok veli ellerinde bulunan telefon ile birlikte çocuklarının sahne performansını kayıt altına aldı. Velilere gösterilerini sergileyen minikler, renkli görüntülere sahne oldu.

"Hem çocuklarımızın hem gençlerimizin ufuklarını genişletmeye çalışıyoruz"

Etkinlik hakkında konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe,"Sanatı, toplumların ruhunu besleyen, insanları birleştiren ve geleceğe taşıyan en önemli araç olarak görüyoruz. Gaziosmanpaşa Sanat Akademi'miz ile ilçemizin kültür ve sanat ihtiyacını karşılayarak hem çocuklarımızın hem gençlerimizin ufuklarını genişletmeye çalışıyoruz. Yetenekli öğrencilerimizi konservatuvara hazırlıyoruz. Sanat eğitimleri vererek onları ilgili bölümlere yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu başarı da ilçemizin geleceğini şekillendiriyor. Yine aynı şekilde sanat akademimizin bünyesinde kurduğumuz korolar, orkestralar, müzik grupları ile ilçemizdeki sanat ihtiyacına cevap vermeye çalışıyoruz. Bu etkinlikle sadece sanatsal bir deneyim sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda toplumumuzun sosyal dokusunu değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Güzel bir etkinlikti"

Belediye tarafından düzenlenen İngilizce kursundan ve bu kursun sonunda düzenlenen etkinlikten oldukça memnun kaldığını belirten Özlem Alkanadı, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Güzel bir etkinlikti. Bir dönem boyunca orf İngilizce kursuna gittik. Çok memnun kaldık. İnşallah Eylül'de yine devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Gaziosmanpaşa Sanat Akademisi'nde yıl sonu etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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