Geleceğin 'Bayraktarları' bu merkezde yetişiyor - Son Dakika
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Genel

Geleceğin 'Bayraktarları' bu merkezde yetişiyor

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından hizmete sunulan AR-GE ve İnovasyon Merkezi'nde 12-25 yaş arası gençlere 3 farklı kategoride hem kurs hem de atölye çalışmaları imkanı sunuluyor.

17.07.2024 18:31
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Geleceğin 'Bayraktarları' bu merkezde yetişiyor

Gençler hem kurs hem atölye ile kendilerini geliştiriyor

KAYSERİ - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından hizmete sunulan AR-GE ve İnovasyon Merkezi'nde 12-25 yaş arası gençlere 3 farklı kategoride hem kurs hem de atölye çalışmaları imkanı sunuluyor.

Kocasinan Belediyesi AR-GE ve İnovasyon Merkezi'nde havacılık, robotik ve yapay zeka kategorilerinde verilen kurs ve atölye çalışmaları ile gençlerin ileride seçecekleri meslekleri farklı bakış açıları ile öğrenmeleri hedefleniyor. Merkezde kursa gelen öğrenciler teorik alanda aldıkları eğitimleri daha sonra atölyelerde pratik olarak uygulayarak teknolojiyi hem öğreniyor hem de kendilerini geliştiriyor.

Merkezde yaz okulunda 50 kişilik 2 gruba hizmet verdiklerini söyleyen Kocasinan Belediyesi AR-GE ve İnovasyon Merkezi Koordinatörü Mustafa Ülker, "Şu anda merkezimizde havacılık, robotik ARDUINO da içerisinde olmak üzere ve yapay zeka alanında 3 farklı kategoride hem kurslarımız hem de atölyelerimiz var. Mevcutta yaz okulu olması sebebi ile sabah ve öğlenci gruplarımızla birlikte toplamda 50 kişiye hizmet ediyoruz. Bu sayıda yeni başlamamızın da etken olarak bakıldığında bundan sonrasında da artarak devam edeceğine inanıyoruz. Buradaki çalışmalarımız da Tozkoparan, kendi kendine şerit takibi yapan robotlarımız ve havacılık atölyesinde de İHA ve faydalı yük taşıyan insansız hava araçlarımızın hem atölyesini hem de kurslarını devam ettiriyoruz. Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu KOCAFEST'e tabi ki katılıyoruz. Orada da organizatörlüğü Kocasinan Belediyesi yapıyor ve Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu konuda ilme ve bilime çokça desteği ile birlikte bizlere de her türlü imkanı sağlıyor" dedi.

Ülker, taleplerin fazla olduğunu ve tesisin talepler karşısında yetersiz kalmaya başladığını söyleyerek, "Öğrencilerin buraya gelip, kendilerine bir vizyon katması, gelecekte sahip olmak istedikleri meslekleri buralardan daha farklı şekillerde görmelerini istiyoruz. Belki de bir Selçuk Bayraktar çıkmasını temenni ediyoruz. Gençlerin teknolojik alanda hem kendilerini geliştirmelerini hem de ülkemize hizmet etmelerini çok istiyoruz. Ayağı yere basmayan herkesi buraya davet ediyoruz. 12-25 yaş arasındaki gruplara hem kurslarımız devam ediyor hem de daha fazlası için projelerimizde de destek veriyoruz. Proje grupları, takımları varsa da hep birlikte çalışmayı umut ediyoruz. İnovasyon merkezinin ilk açıldığı zamanlar yerel halkın talepleri burada çok fazlaydı. "Burası ne olacak?", "İnovasyon nedir?" tarzında çok fazla soru alıyorduk. Sonrasında paylaşımlarımızla birlikte kurslara çok fazla talep oldu ve sabahçı öğlenci gruplarıyla birlikte bu sayı artık tesisimizi yetersiz hale getirdi. Bundan sonraki süreçte de daha farklı gruplarla, daha fazla imkanlarla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Kayseri, Havacılık, Eğitim, Genel, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Geleceğin 'Bayraktarları' bu merkezde yetişiyor - Son Dakika

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