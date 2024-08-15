Geleneksel Ağustos Fuarı Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika
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Geleneksel Ağustos Fuarı Ziyaretçi Akınına Uğruyor

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, 20 yıl aradan sonra açıldı ve ziyaretçi akınına uğruyor. Fuar, çocuklar tarafından en çok sevinçle karşılanıyor ve bir hafta içinde yüzbinlerce ziyaretçi ağırladı. Lunapark, oyun alanları ve tiyatro gösterileri gibi etkinliklerle çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, fuar aynı zamanda depremlerin olumsuz etkilerinden kurtulmaya çalışan çocuklara da destek oluyor.

15.08.2024 13:49  Güncelleme: 14:07
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Geleneksel Ağustos fuarı ziyaretçi akınına uğruyor

Fuar 20 yıl aradan sonra açıldı en çok sevinen çocuklar oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı'na Kahramanmaraş'ın yanı sıra çevre illerden de ziyaretçiler akın ediyor. Fuarda bir hafta geride kalırken ziyaretçi sayısı şimdiden yüzbinleri aştı. Fuarın en çok sevinenleri ise çocuklar oldu.

Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta uzun bir aranın ardından yeniden düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı'nda 7'den 70'e tüm yaş gruplarına yönelik etkinlik ve faaliyetler düzenlenirken fuarın tadını küçükler çıkarıyor. Çocuklar fuarda çeşitli etkinlik ve sportif faaliyetlerle bir yandan eğlenceye doyarken bir yandan da depremlerin geride bıraktığı olumsuz izlerden kurtulmaya çalışıyor.

Alanda kurulan lunaparkta; çarpışan araba, atlı karınca, helikopter ve zıpzıp ile doyasıya eğlenen çocuklar; sek sek, mendil kapmaca, yakar top, ok atma, halat çekme, dart, deveme, birdirbir ve çelik çomak gibi geleneksel oyunları da deneyimleme fırsatı buluyor.

Yeni nesil oyun alanları ile geleneksel oyunları bir arada deneyimleme fırsatı bulan minikler eğlenceye doyarken, düzenlenen çocuk etkinlikleri ebeveynlerin de beğenisini kazandı.

Lunapark ve oyun alanlarının yanı sıra fuar süresince, çocukların çok sevdiği ve büyük bir ilgiyle takip ettiği tiyatro gösterileri de düzenleniyor.

Çocuklar fuarda çeşitli etkinlik ve sportif faaliyetlerle bir yandan eğlenceye doyarken bir yandan da depremlerin geride bıraktığı olumsuz izlerden kurtulmaya çalışıyor.

Fuar, ilk 3 gününde 150 bine yakın misafir ağırlayarak ziyaretçi rekoru kırdı. Kahramanmaraş'ın kültürel ve ticari hayatına önemli katkılar sağlaması hedeflenen fuara Gaziantep, Malatya, Hatay, Kayseri ve Osmaniye gibi komşu illerden de ziyaretçiler akın ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Geleneksel Ağustos Fuarı Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika

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