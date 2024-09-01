Genel

Gemideki fazla yolcu taşımacılığı, seferi aksattı

BALIKESİR - Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Avşa Adası'nda fazla yolcu olduğu gerekçesiyle gemi rötar yaptı.

"Yavuz Naz" isimli Ro-Ro gemisi, Avşa Adası'ndan başlaması planlanan seferinde, fazla yolcu aldığı gerekçesiyle Sahil Güvenlik ve ilçe jandarma ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu. Marmara Adası Limanı'nda bekletilen geminin yolcuları, yaşanan gecikmeyi korna çalarak protesto etti.

14.30'da Avşa-Marmara- Tekirdağ seferini gerçekleştirmek üzere Marmara Adası'na ikinci durağı için varan gemi, Tekirdağ'a hareket etmek üzereyken Liman Başkanlığından izin talep etti. Ancak, Sahil Güvenlik ekipleri, geminin kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı sebebiyle hareket iznini vermedi. Yaklaşık 40 dakika boyunca limanda bekletilen gemi yolcuları, bu durumu korna çalarak protesto etti. Liman Başkanlığı, firma yetkilileri ve Sahil Güvenlik ekipleri arasında yapılan görüşmelerin ardından, biletsiz yolcuların gemiden inmesi ve başka bir gemiyle yollarına devam etmeleri sağlandı. Sorunun çözülmesiyle gemi, yaklaşık bir saatlik gecikmenin ardından hareket edebildi.