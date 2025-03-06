Genç Sporcu Av Tüfeği Kazasında Hayatını Kaybetti

Av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybeden genç sporcu son yolculuğuna uğurlandı
DÜZCE - Düzce'de av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki genç sporcu Ahmet Kafkas Keleş son yolculuğuna uğurlandı.
Düzce'de dün akşam üzeri arkadaşları fındıklık alana giden Muay Thai sporcusu 14 yaşındaki Ahmet Kafkas Keleş, tüfeğin ateş alması sonrasında hayatını kaybetti. Genç sporcunun cenaze namazı Aydınpınar Köyü mezarlığında kılındı. Düzce İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazına Düzce Valisi Selçuk Aslan, Muaythai Federasyonu As Başkanı Korkmaz Atalay ve sevenleri katıldı. Genç sporcu kılınan cenaze namazının ardından aynı köy mezarlığına defin edildi.
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