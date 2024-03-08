Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı

Ankara Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri tarafından gerçekleştirilen deprem tatbikatında, enkaz altında kalan vatandaşlar UMKE ekipleri tarafından çıkartıldı. Tatbikatta 60 personel gerçekçi bir senaryo ve profesyonel bir şekilde görevlerini başarıyla yerine getirdi. Temel UMKE Eğitimi ve Tatbikatı'nda KBRN, enkazdan hasta çıkarma, triyaj ve hasta taşıma teknikleri gibi konular ele alındı.

08.03.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti

ANKARA - Ankara Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince gerçekleştirilen deprem tatbikatında, senaryoya göre enkaz altında kalan vatandaşlar, UMKE ekipleri tarafından çıkartıldı.

Ankara Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, KBRN, enkazdan hasta çıkarma, triyaj ve uygun hasta taşıma tekniklerini kapsayan ve afet sırasında personellerin tecrübeli hale gelerek hızlı müdahale etmesini amaçlayan Temel UMKE Eğitimi ve Tatbikatı için kamp kurdu. 3 gün teorik, 2 gün pratik olmak üzere toplamda 5 gün süren tatbikat sırasında senaryo gereği enkaz altında kalan vatandaşlar, UMKE ekipleri tarafından çıkartıldı.

Öte yandan önce teorik, ardından pratik eğitim verilen tatbikata katılan 60 personel, tatbikat boyunca gerçekçi bir senaryo ve profesyonel bir şekilde hazırlanan görevleri başarılı bir şekilde icra etti.

Ankara UMKE Sorumlusu Yusuf Tören, Temel UMKE Eğitimi ve Tatbikatı'nın son gününde olduklarını ifade ederek, "3 gün boyunca teorik eğitimlerimiz devam etti. Bugün pratik eğitimlerimizin ikinci günü. UMKE gönüllülerimiz toplamda 5 gün bir eğitim sürecindeydi. Bu eğitim süreci boyunca farklı farklı etaplarda farklı farklı eğitimler aldılar. Toplamda 6 etaptan oluşan bir Temel UMKE Tatbikatı düzenledik. Hesaplar içerisinde KBRN, enkazdan hasta çıkarma, triyaj ve uygun hasta taşıma teknikleri gibi birçok alanda kendilerini geliştirdiler. Kursiyerlerimiz tatbikatı başarılı bir şekilde tamamladı" ifadelerini kullandı.

'Afet sıfırıncı dakikada başlar' sloganıyla eğitim düzenleyerek kursiyerleri afet durumuna hazırladıklarını belirten Tören, "Birinci dakika olduğu andan itibaren bizim onlara eğitim verme şansımız yok. Onların tecrübe edinme şansları kalmıyor, hatalarını görme şansları kalmıyor. Onun için biz sene içerisinde planlı bir şekilde birçok tatbikat gerçekleştirerek, onları afete hazır hale getiriyoruz. Hastanede verilen sağlık hizmeti elbette ki kutsal fakat afet psikolojisiyle afet bölgesinde verilen sağlık hizmeti çok daha farklı. Burada da kursiyerlerimize bu afet sürecini birebir yaşatarak onların hem eksiklerini görmesini hem de bu durumda nerelerle iletişim kurması gerektiği gibi bilgiler tecrübe edilmiş oluyor" şeklinde konuştu.

Tatbikat içerisinde yer alan bazı UMKE gönüllülerine senaryonun gerçekçi olması halinde yaralı makyajı yapıldığını da sözlerine ekleyen Tören, şöyle devam etti:

"Onlara gerçek bir enkazda kalmış vatandaş gibi roller dağıtarak olayın gerçekçiliğini artırmaya çalıştık. Arkadaşlar rol gereği kendilerini bir afetzede gibi tanıttılar. Gelen kursiyerlerimizde bu baskı ve kaos ortamında olayı yöneterek, doğru kararlar alma kısmını hem deneyimlediler hem de eksiklerini görmüş oldular.

Kaynak: İHA

Ankara, Genel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır
18:11 Mardin’de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2’si Ağır 10 Yaralı Mardin'de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 10 Yaralı
17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi
18:52 Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11’ler belli oldu Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 19:46:04. #1.13#
SON DAKİKA: Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement