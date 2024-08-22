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Gercüş'te teknolojiye direnen demircilik mesleğini sürdürüyor

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde gelişen teknolojiyle birlikte kaybolan meslekler arasında yer almaya başlayan demircilik mesleğinin iki ustasından biri olan Abdullah Sayış tek başına çekiç sallayarak mesleğini sürdürüyor.

Gercüş ilçesinde demirci Abdullah Sayış, ilerleyen yaşına rağmen çekiç sallayarak geçimini sağlıyor. 64 yıla sığdırdığı meslek yaşamında 9 çocuk büyütüp, evlendiren Sayış, son ustalardan olduğuna dikkat çekti. Gücü ve ömrü yettiğince çekiç sallamaya devam edeceğini belirten Sayış, "Mesleğimiz artık can çekişiyor. Teknoloji ilerledikçe bu iş ölüyor. 10 yaşında bu mesleğe başladım demircilik mesleği herkes de biliyor kol ve el kuvveti ile yapılan zahmetli bir meslektir. Eskiden tarım aletlerinden çekiç, orak, balta, ve buna benzer bir sürü alet yapıyorduk ama mesleğimiz teknolojiye yenik düştü. Ağaç kesmeleri bile artık motorlarla yapılıyor. Eskiden ayda bin orak yapıyorduk şu an ise hiç yapmıyoruz. 2 senedir 20 tane orak yapmışım hala da duruyor kimse almıyor artık. Bu meslekle 9 çocuk büyüttüm, geçim kaynağım bu mesleğimdir. Bu meslek alın teri ile yapılıyor. Bu mesleği elimden geldiği kadar sürdürmeye devam edeceğim" dedi.