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Gören öğrencilere görme engelli empatisi

Lise öğrencileri engellilere yönelik ön yargıları yıkmak için empati parkuru hazırladı

KAYSERİ - Kayseri'de 2 öğrenci, görme engellilere yönelik ön yargıları yıkmak amacıyla empati parkuru oluşturdu. Arkadaşlarının gözlerini kapatan öğrenciler, parkurda yürüterek engellilere yönelik ön yargıları yıkmak istiyor.

Kocasinan ilçesinde bulunan Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Nimet Muğaloğlu ve Rana Yıldırım, engellilere yönelik ön yargıları yıkmak amacıyla proje geliştirdi. Proje kapsamında okullarını bahçesinde parkur hazırlayan öğrenciler, arkadaşlarının gözlerini kaparak parkurda yürütüyor ve görme engelli vatandaşların yaşadıkları sıkıntıları görmelerini sağlıyor. Proje hakkında bilgiler veren Nimet Muğaloğlu; "Engelliler ile ilgili bir proje hazırladık. Daha çok duyarlılığı artırmak için yaptık. Toplumda duyarlılığın olmadığını düşünüyoruz ve engellilere karşı bir ön yargı var. Projemizi de bunu yıkmak için yaptık" dedi.

Rana Yıldırım da; "Projemizle ilgili kendi okulumuzda seminerler verdik. Arkadaşlarımızın empati yapmaları için parkur yaptık ve gözlerini kapatarak sobalar ile yürümelerini sağladık. Zihinsel engellilerin okuluna da gidip onlarla beraber boyama yaptık. İşitme engelliler okuluna gidip onlarla beraber empati kurmak için etkinlikler düzenleyeceğiz. İnsanlarda engellilere karşı çok büyük bir ön yargı var. Bizde onların empati kurmalarını sağlamak istiyoruz. Özellikle genç yaşta olanlarda hiç empati yok ve ön yargı var. O ön yargıyı kırmak için bu projeyi yaptık. Biz çalıştıkça insanların da engellilere karşı bakış açısı değişiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.