Gümüşhane'de düşen uçaktan yolcu kurtarma tatbikatı - Son Dakika
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Genel

Gümüşhane'de düşen uçaktan yolcu kurtarma tatbikatı

Gümüşhane'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve üniversite öğrencileri tarafından düşen bir uçaktan yolcu kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikatta öğrenciler makyajla yaralı hale getirilerek senaryoya uygun şekilde müdahale etti. Tatbikatın amacı, uçak kazalarında arama kurtarma çalışmalarının önemine dikkat çekmek ve öğrencilere pratik deneyim kazandırmaktı.

28.05.2024 22:59
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Gümüşhane'de düşen uçaktan yolcu kurtarma tatbikatı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve üniversite öğrencileri tarafından düşen bir uçaktan yolcu kurtarma tatbikatı yapıldı.

Senaryo gereği TMO isimli yolcu uçağı öğle saatlerinde Gümüşhane Üniversitesi Kampüsüne düştü. İhbarın ardından olay yerine 112 acil sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. AFAD tarafından bölgede alınan güvenlik önlemlerinin ardından sağlık ekipleri tarafından düşen uçaktaki 20 yolcuya müdahale ederken, yaralılar sedyeler ile hastaneye kaldırıldı.

Tatbikatın gerçekçiliğini arttırabilmek için öğrenciler 3 saat süren bir hazırlığın ardından makyajla yaralı hale getirilirken, senaryo gereği düşen uçakta bulanan yaralı öğrenciler çığlıklar atarak yardım istedi. Bölgeye gelen üniversite öğrencileri de arkadaşlarına ilk yardımda bulunarak daha sonra sedyelerle bölgeden uzaklaştırdı.

"Uçak kazası olaylarını sıklıkla duymaktayız"

Tatbikatın öğrenciler için çok iyi bir fırsat olduğunu söyleyen Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğr. Gör. Elif Büşra Hamzaoğlu, "Bu sene bir uçak kazası senaryosunu gerçekleştireceğiz. Toplamda 20 adet ölü ve yaralımız var öğrenciler burada gruplara ayrıldı ve triaj uygulaması yapacaklar. Ekiplerimiz burada yaralılara bakarak yaşama durumlarına göre renk kodu vererek olay yeri yönetim sürecini tamamlayacaklar. Son yıllarda uçak kazası olaylarını sıkça duymaktayız. Türbülans sayısının artışıyla birlikte ileride uçak kazalarının sayılarının artabileceği söyleniyor. Bu nedenle biz de bu yıl böyle bir olayla tatbikat yapıyoruz" dedi.

"Uçak kazalarında arama kurtarma çalışmalarının önemine dikkat çektik"

UMKE'nin hem eğitmenlik hem de uygulama noktasında öğrencilere yardımcı olduğunun altını çizen Gümüşhane UMKE Sorumlusu Neşe Öztürk, "Son yıllarda yaşanan felaketler göz önüne alındığında yapılan tatbikatların ve eğitimlerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bugün Gümüşhane Üniversitesi öğrencileriyle bir uçak kazası senaryosu üzerinde tatbikat yapıyoruz. UMKE bu işin hem eğitmenlik hem de uygulama kısmında yer alıyor. Hem hastaların taşınması hem de yapılan uygulamaların doğruluğu bizler tarafından kontrol ediliyor. Uçak kazası gibi büyük facialarla sonuçlanan kazalarda yapılan arama kurtarma çalışmalarının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmek istedik. Bu alandaki eğitimleri artırmak ve daha faydalı olmak için buradayız. Son yıllarda ülkemizde yaşanan Erzincan olsun 10 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş depremleri, çığ felaketleri bütün bunlarda da aktif bir rol alan Umke'ye de dikkat çekmek istedik" diye konuştu.

Tatbikata katılanların makyajının yapılması 3 saat sürdü

Senaryo gereği uçak kazasında ölü rolünü üstlendiğini belirten Gümüşhane Üniversitesi Parademik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ceren Nur Turhal, "Makyajımızın yapılması 3 saat sürdü. Ben exim, kırıkları olan arkadaşlarımız var onlara da makyaj yapıldı. İlk olarak bölgenin güvenliği sağlanacak ve sağlıkçılar müdahale edecek. Tatbikat gereği ben 'ex' olduğum için beni torbaya alacaklar o yüzden tedirginim" şeklinde konuştu.

Gümüşhane Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü 1. sınıf öğrencisi Alpay Eser de, "Benim için önemliydi çünkü 1. sınıf öğrencisiydim ilk tatbikatımdı benim, sahada ilk çalışmamdı. Heyecanlandım ama öğrendiğim teorik bilgileri ilk defa uygulama fırsatım oldu. Öncelikle sahada çalışmak çok zor oldu. Hızlı şekilde çalışmak ve koordine gerektiren bir iş" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Gümüşhane'de düşen uçaktan yolcu kurtarma tatbikatı - Son Dakika

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