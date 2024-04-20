Gümüşhaneli Ziraat Mühendisi 100 yıllık tohumlarla 'Osmanlı domatesi' fidesi üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Gümüşhaneli Ziraat Mühendisi 100 yıllık tohumlarla 'Osmanlı domatesi' fidesi üretiyor

Geniş Video İzle

Gümüşhane'de yaşayan Ziraat Mühendisi Ahmet Şişman, 100 yıllık tohumlarla saf ve organik 'Osmanlı domatesi' fidesi üretimi yapıyor. Şişman, yöreye özgü domates çeşidini tescil ettirmek için başvuruda bulundu. Domateslerin tat, koku ve aromasıyla diğerlerinden farklı olduğunu belirten Şişman, tohumların yaklaşık 100 yıldır değişmeden korunduğunu ifade etti.

20.04.2024 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhaneli Ziraat Mühendisi 100 yıllık tohumlarla 'Osmanlı domatesi' fidesi üretiyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yaşayan 32 yaşındaki Ziraat Mühendisi Ahmet Şişman yaklaşık 100 yıldır hiç bozulmadan ekimi yapılan tohumlarla yöreye özgü 'Osmanlı domatesi' fidesi üretimi yapıyor.

Kente bağlı Akçakale Mahallesi'nde kurduğu 300 metrekarelik serada fide üretimi yapan Ahmet Şişman, 100 yıllık tohumlarla saf ve organik domates fidesi üretimi yapıyor. 22 çeşit ve 250 bin fidenin yetiştirildiği serada yöreye özgü 'Osmanlı domatesi' olarak adlandırılan domates çeşidini de yetiştiren Şişman, ürünü tescil ettirmek için ise başvuruda bulundu. Türün tat, koku ve aromasıyla diğer domateslerden farklı olduğunu ve yaklaşık 100 yıl boyunca yapısının değişmeden korunduğunu söyleyen Ahmet Şişman, yetiştirdiği domatesleri yiyenlerin 100 yıl önceki tadı alabileceklerini ifade etti.

"100 yıl önce bu domates nasılsa şu anda da öyle"

Tohumların eski usullerle elde edilmiş tohumlar olduğunu belirten Ziraat Mühendisi Ahmet Şişman (32), "Standart sertifikalı tohumlarımızın yanı sıra kendi yöremizden eski usullerle elde edilmiş olan tohumları da burada fide haline getiriyoruz. Şu an en önemli gördüğümüz ürün tescili için de başvurduğumuz Osmanlı domatesleri, 'katır kalbi' ve 'manda yüreği' diye de adlandırılan domatesler. Bunlar bizim için çok çok önemli tadı, kokusu ve aroması itibariyle. Bu domates çeşitlerimiz yöre iklimine uygun, soğuğa dayanıklı ve birçok hastalığa karşı dayanıklı. Tohumlarımız yaklaşık 100 yıllık. Bozulmadan, herhangi bir genetik değişikliğe uğramadan bu güne gelmesi de eski usul ile yapılması ve çevresine yapısını bozacak çeşitte domates ekiminin yapılmaması nedeniyle karakterlerini koruyorlar. Bu şekilde bu tohumları orijinal yapısıyla geleceğe taşımak istiyoruz. Biz bu domatesleri Gümüşhane adına tescillemek istiyoruz, coğrafi işaretli ürünü olması için. Gümüşhane domatesi Türkiye çapında meşhur olacak. Bu domateslerin diğer domateslerden farkı daha dayanıklı olması, yöreye uygun olması ve adaptasyon sürecini tamamlamış olması. Müthiş bir koku, tat ve aromaya sahip. Yeşil olarak toplanıp evde olgunlaştırıldığında geç bir olgunlaşma süresine sahip olduğu için Kasım ayında topladığınız domatesleri Ocak ayında taze olarak yiyebilirsiniz. 100 yıl önce bu domates nasılsa şu anda da öyle" dedi.

Kaynak: İHA

Ahmet Şişman, Gümüşhane, Osmanlı, Tarım, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gümüşhaneli Ziraat Mühendisi 100 yıllık tohumlarla 'Osmanlı domatesi' fidesi üretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Terör örgütü PKK/KCK üyesi Fransa'dan Türkiye'ye getirildi
    10 Nis Terör örgütü PKK/KCK üyesi Fransa'dan Türkiye'ye getirildi

    Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), terör örgütü PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. EGM'nin açıklamasına göre, ulusal seviyede aranan Kopal'ın sınır dışı kararı alınarak Türkiye'ye getirilmesi, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nın koordineli çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.

  • Uzmanından Ramazan Ayı sonrası beslenme tavsiyeleri
    10 Nis Uzmanından Ramazan Ayı sonrası beslenme tavsiyeleri

    Diyetisyen Gamze Söylemez, Ramazan Bayramı'ndaki yeme alışkanlıklarıyla ilgili önemli hatırlatmalar yaparak, bol su tüketimi, tatlı tüketimine dikkat, egzersiz yapma ve çocuklara ev yapımı tatlılar verme gibi beslenme tavsiyelerinde bulundu.

  • Ulusal seviyede aranan PKK'lı terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi
    10 Nis Ulusal seviyede aranan PKK'lı terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

    Türk güvenlik güçleri, terörle mücadeleyi yurtiçi ve yurt dışında kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Uluslararası çapta aranan PKK'lı terörist Mehmet Kopal, Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Teröristin yakalanması için Emniyet Genel Müdürlüğü, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı birlikte çalıştı.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Bayram Namazı Kıldı
    10 Nis CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Bayram Namazı Kıldı

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını memleketi Manisa'da kıldı.

  • Kosova'da Müslümanlar Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti
    10 Nis Kosova'da Müslümanlar Bayram Namazı İçin Camilere Akın Etti

    Kosova'nın Prizren kentinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii'ne akın eden yüzlerce Müslüman bayram namazını kıldı. Bayram namazının ardından dualar edildi ve Müslümanlar birbiriyle bayramlaştı. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, bayram namazını kıldığı camide yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumun üzüntü verici olduğunu belirtti ve tüm dünyada barışçıl bir Kurban Bayramı diledi.

  • Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı
    10 Nis Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

    AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Kasapoğlu mesajında, Ramazan ayının hüznünü geride bırakarak bayrama ulaşmanın sevincini paylaştıklarını belirtti ve bu mübarek ay boyunca yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını niyaz etti. Ayrıca, Mahalli İdareler Genel Seçimleri süresince milletle bir ve beraber olma bahtiyarlığını yaşadıklarını ve bu beraberliğin Ramazan'ın sevinci ve kardeşlik iklimiyle bereketlendiğini ifade etti. Kasapoğlu, Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın tüm insanlığın hayrına ve esenliğine vesile olmasını diledi.

  • Muharrem İnce, Yalova'da Bayram Namazını Kıldı
    10 Nis Muharrem İnce, Yalova'da Bayram Namazını Kıldı

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ramazan Bayramı nedeniyle memleketi Yalova'da Elmalık Köyü Camii'nde bayram namazını kıldı. İnce, cami avlusunda köylülerle bayramlaştıktan sonra mezarlık ziyareti yaparak ailesinin bayramını kutladı.

  • Bodrum açıklarında makine arızası sonrası kurtarılan 2 kişilik tekne
    10 Nis Bodrum açıklarında makine arızası sonrası kurtarılan 2 kişilik tekne

    Bodrum Akyarlar açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıktan sonra yapılan yardım çağrısı üzerine KIYEM-6 hızlı tahlisiye botuna yedeklenerek emniyetle demirletildi.

  • Edirne'deki sınır kapılarından çıkışlar 3 kat arttı
    10 Nis Edirne'deki sınır kapılarından çıkışlar 3 kat arttı

    Edirne Valisi Yunus Sezer, Ramazan Bayramı tatilinde Edirne'deki sınır kapılarından yurt dışına çıkışların 3 kat arttığını belirtti. Sezer, bayram boyunca kentteki tedbirlerin devam ettiğini ve güvenlik birimleri ile sağlık personelinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Sınır şehri olmaları nedeniyle yurt dışına çıkışlarda yoğunluk yaşandığını söyleyen Sezer, tatilin başlangıcından itibaren sınır kapılarında yolcu ve araç çıkışlarında büyük bir artış olduğunu belirtti. Ayrıca, bayram tedbirleri kapsamında 1780 personel ve 240 araçlık bir ekip görevlendirildiğini ve trafik kazalarında geçen yıla göre yüzde 50 oranında azalma olduğunu da vurguladı.

  • Aksaray'da Bayramda Jandarma Ekipleri Trafik Denetiminde
    10 Nis Aksaray'da Bayramda Jandarma Ekipleri Trafik Denetiminde

    Aksaray'da halkın huzur ve güven içerisinde trafikte seyahat etmeleri, yaşanan kazaların en aza indirilebilmesi amacıyla bayramın ilk gününde de görev alan jandarma ekipleri yollarda denetim yapıyor. İl Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri araçları durdurarak sürücü ve araç kontrolleri yaparken, yolcu konumundaki vatandaşları da GBT sorgusundan geçiriyor. Jandarma ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.

  • Ameliyattan çıkan Özgür Özel'in yeni imajı
    10 Nis Ameliyattan çıkan Özgür Özel'in yeni imajı

    31 Mart yerel seçimlerinin ardından gözlerinden mercek ameliyatı olan CHP lideri Özgür Özel, gözlüklerini bıraktı. Bayram namazını memleketi Manisa'daki Hatuniye Camisi'nde kılan Özel, kameralar karşısına yeni imajıyla çıktı.

  • Muharrem İnce, Ramazan Bayramı'nda köyünde bayramlaştı
    10 Nis Muharrem İnce, Ramazan Bayramı'nda köyünde bayramlaştı

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'daki köyünde Ramazan Bayramı namazını kıldıktan sonra cemaatle bayramlaştı ve mezarlık ziyareti yaptı. İnce, bayramını kutladığı annesinin evine geçerek bütün Müslümanların bayramını kutladı ve bütün insanlığa barış, huzur ve mutluluk diledi.


11:08 AK Partili Yenişehirlioğlu’ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan 562 bin liralık saatiyle ilgili eleştirilere yanıt: Helal yoldan edindim
11:00 Ticaret Bakanlığı İsrail’e ihracatta kısıtlama getirdi Ticaret Bakanlığı İsrail'e ihracatta kısıtlama getirdi
09:45 Tunceli Belediyesi’nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı
08:34 Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi Seçimlerden önce söz vermişti: Belediye başkanı, mültecilere ait kaçak iş yerlerini kendi eliyle mühürledi
08:17 Gaziosmanpaşa’da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasının meydana geldiği alan günün ilk ışıklarıyla görüntülendi
10:45 PSG maçı sonrası ortalık karıştı İlkay Gündoğan Barcelona’dan ayrılıyor PSG maçı sonrası ortalık karıştı! İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılıyor
10:31 Baklavacıdan çıkarken görüntülendi İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz’ın son hali Baklavacıdan çıkarken görüntülendi! İşte cezaevinden tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın son hali
10:14 Testten geçemeyen hapı yuttu Ukrayna’da hakemler artık yalan makinesine bağlanacak Testten geçemeyen hapı yuttu! Ukrayna'da hakemler artık yalan makinesine bağlanacak
09:06 İzzet Yıldızhan’ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi ilk kez ortaya çıktı
08:57 TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan’da böyle görüntülendi TFF başkanlığı için adı geçen Haluk Ulusoy, Macaristan'da böyle görüntülendi
08:34 Cevdet Yılmaz duyurdu Emekliler için özel çalışma yolda Cevdet Yılmaz duyurdu! Emekliler için özel çalışma yolda
06:51 Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenecek Cemevlerinin aydınlatma giderleri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ödenecek
06:14 Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi Prof. Dr. Ömer Çınar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi
02:37 Para vermeyi reddeden annesinin üzerine benzin dökerek cayır cayır yaktı Para vermeyi reddeden annesinin üzerine benzin dökerek cayır cayır yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 11:28:12. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhaneli Ziraat Mühendisi 100 yıllık tohumlarla 'Osmanlı domatesi' fidesi üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement