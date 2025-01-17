Hak-İş, DEM Partili Belediyelerden İşten Çıkarılan İşçilerle Buluştu - Son Dakika
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Genel

Hak-İş, DEM Partili Belediyelerden İşten Çıkarılan İşçilerle Buluştu

Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan 832 işçinin eylemini desteklemek amacıyla bir araya geldi. Aküzüm, haksız çıkarılmaları protesto ettiklerini ve mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

17.01.2025 20:14
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Hak-İş, DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerle bir araya geldi

DİYARBAKIR - Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan işçilerle bir araya geldi.

DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılan 832 işçinin eylemi 204 gündür devam ediyor. Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, işçilerle bir araya gelerek süreçlerini dinledi.

Burada açıklamada bulunan Aküzüm, "Hak İş konfederasyonumuza bağlı Hizmet-İş sendikamızın kurmuş olduğu çadırda emekçi arkadaşlarımız gecesini gündüzünü ayırt etmeden burada haklı mücadelelerine devam ediyor. Arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz işten çıkarılmalarını protesto ediyoruz. Yaptıkları bu haksızlığı, hak ile batılın, zalim ile müminin mücadelesi olarak görüyoruz. 832 arkadaşımızın işe iadesi yapılana kadar emek mücadelemize devam edeceğimizi buradan bir kez daha belirtmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Diyarbakır, Politika, Ekonomi, Eğitim, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Hak-İş, DEM Partili Belediyelerden İşten Çıkarılan İşçilerle Buluştu - Son Dakika

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