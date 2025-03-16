Hatay'daki Feci Kaza: 6 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Hatay'daki Feci Kaza: 6 Ölü, 8 Yaralı

İsmail Aşkar, 6 kişinin öldüğü kazada ağır yaralı olarak kurtuldu ve anılarını hatırlamak istemiyor.

16.03.2025 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 kişinin öldüğü kazada yaralı kurtulan Aşkar: "Kazayı hatırlamak istemiyorum, kötü oluyorum"

6 kişinin ölüp 8 kişinin yaralandığı feci kazada yaralı kurtulan 17 yaşındaki Aşkar, yaşadıklarını anlattı

Kazada yaralı kurtulan İsmail Aşkar: "Kaza anını hatırlamıyorum ve gözlerimi açtığımda hastanedeydim"

Mustafa Aşkar: "Biz ilk başta ufak kaza sanmıştık ve kazayı gördüğümüzde herkes dağılmıştı"

HATAY - Hatay'da 6 kişinin öldüğü kazadan yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki İsmail Aşkar, feci kazada yaşadıklarını anlattı. Kazayı hatırladıkça kötü olduğunu ifade eden Aşkar, "Kaza anını hatırlamıyorum ve gözlerimi açtığımda hastanedeydim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Antakya- Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkisinde Yusuf Y. idaresindeki 31 C 004 plakalı servis minibüsü, yol kenarındaki levhaya ardından park halindeki 31 B 2646 plakalı tıra çarpmış ve kazada 6 kişi ölmüştü. Feci kazada 8 kişi de yaralanmıştı. Kaza yapan araçta bulunanların aynı fabrikada çalıştığı ve iş çıkışı Antakya ilçesi Bohşin Mahallesi'ne gittikleri öğrenilmişti. Kazada yaralanan minibüs şoförüyle birlikte 4 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Minibüs şoförü Yusuf Y. Tedavisinin ardından mahkemece tutuklandı. Başından ve belinden yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki İsmail Aşkar, feci kazda yaşadıklarını anlattı. Kaza anını hatırlamadığını ve birden gözlerini hastanede açtığını söyleyen Aşkar, kazayı hatırladıkça üzüldüğünü ifade etti.

"Kaza anını hatırlamıyorum ve gözlerimi açtığımda hastanedeydim"

6 kişinin öldüğü kazada yaralı olarak kurtulan İsmail Aşkar, "Minibüste 16 kişiydik. Minibüste en arkadan bir öndeki koltuktaydım. İşten eve doğru geliyorduk ve birden kaza oldu. İşten köye doğru iftara geliyorduk, kaza gününde oruçluydum. Belimde, kafamda ağrılarım ve dikişler var. Kazayı hatırlamak istemiyorum, kötü oluyorum. Kaza anını hatırlamıyorum, birden gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Arkadaşlarım için Allah rahmet eylesin ve mekanları cennet olsun" dedi.

"Biz ilk başta ufak kaza sanmıştık, kazayı gördüğümüzde herkes dağılmıştı"

Kazayla birlikte çok üzüldüklerini ifade eden İsmail Aşkar'ın babası Mustafa Aşkar, "Bizi bırakın kaza Türkiye'yi üzüldü. Kazada 6 canımız vefat etti. Ölenlerden 3 kişi akrabamdı. Benim oğlum da oradaydı. Allah ölenlere rahmet eylesin ve yaralılara şifa versin. Kazayı görünce içim parçalandı. İşten geliyorlardı. Ramazan ilk gününde iftara geliyorlardı. Kaza oldu diye haber geldi. Biz ilk başta ufak kaza sanmıştık. Kazayı gördüğümüzde herkes dağılmıştı. O an çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Hatay, Genel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Genel Hatay'daki Feci Kaza: 6 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen’deki Husiler: ABD’nin Sana’ya yönelik saldırıları karşılıksız kalmayacak Yemen'deki Husiler: ABD'nin Sana'ya yönelik saldırıları karşılıksız kalmayacak
ABD ordusu Yemen’i böyle vurdu Ölü sayısı 31’e yükseldi ABD ordusu Yemen'i böyle vurdu! Ölü sayısı 31'e yükseldi
İsrailli esir ailesinden Netanyahu’ya ve hükümete karşı ayaklanma çağrısı İsrailli esir ailesinden Netanyahu'ya ve hükümete karşı ayaklanma çağrısı
CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken iddia Turan Güneş Bulvarı detayı dikkat çekti CHP Kurultayı soruşturmasında dikkat çeken iddia! Turan Güneş Bulvarı detayı dikkat çekti
ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Teşekkürler Solskjaer
2 kırmızı kart gören Konyaspor’a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı 2 kırmızı kart gören Konyaspor'a kaybeden Beşiktaş, tarihinde bir ilki yaşadı
Sırbistan’da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti Sırbistan'da 15 kişinin öldüğü kazananın ardından ülke tarihinin en büyük protestosu gerçekleşti
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga

16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
16:28 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur
15:38 Pakistan’a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
14:24 CHP’li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı
12:17 Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
10:37 Araçlara alkol kilidi geliyor İşte yeni uygulamanın teknik şartları Araçlara alkol kilidi geliyor! İşte yeni uygulamanın teknik şartları
10:32 Rüyalarına giren baba yadigarı aracı 15 yıl sonra buldu Rüyalarına giren baba yadigarı aracı 15 yıl sonra buldu
10:18 Rakamlar inanılır gibi değil Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı Rakamlar inanılır gibi değil! Şampiyonlar Ligi resmen para saçtı
10:15 ’Son kabadayı’ Hasan Heybetli’nin cenazesinde dikkat çeken detaylar 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar
10:05 Yaren Leylek 14. yılda da göçüp geldi Yaren Leylek 14. yılda da göçüp geldi
09:54 Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi Memurların tayinde çıkmasını istemedikleri ilimiz: Sürgün yeri gibi
09:47 Şinasi Yurtsever’in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum Şinasi Yurtsever'in yıllar önceki sözleri herkesin boğazını düğümledi: Ölüyor muyum?
09:43 İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu İmam nikahlı eşini benzin döküp yakmaya çalıştı: Hep erkekler mi suçlu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 18:00:40. #7.13#
SON DAKİKA: Hatay'daki Feci Kaza: 6 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.