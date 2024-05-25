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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu HÜRJET ile uçuş gerçekleştirdi

ANKARA - Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET ile uçuş gerçekleştirdi.

Orgeneral Kadıoğlu, 22 Mayıs'ta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ni ziyaret etti. Tesislerde HÜRJET ile ilgili yetkililerden bilgi alan Orgeneral Kadıoğlu, ardından uçuş ekipmanlarını giyerek HÜRJET'in kokpitine geçti. İkinci pilot koltuğuna oturan Orgeneral Kadıoğlu, Ankara semalarında HÜRJET ile test uçuşu gerçekleştirdi.