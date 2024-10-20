Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu
ANKARA - Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi duyurdu. Konuya ilişkin MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları icra edildi" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Genel › Hava Kuvvetleri'nden Akdeniz'de Eğitim Uçuşu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?